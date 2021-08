Fux se reunirá com Aras para tratar de ataques de Bolsonaro ao STF, diz jornal

Montagem iG / Nelson Jr./SCO/STF e Agência Senado Luiz Fux e Augusto Aras

Depois de cancelar a reunião dos três poderes na tarde desta quinta-feira (5), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , Luiz Fux, ligou para o procurador-geral da República, Augusto Aras, e marcou um encontro entre os dois para amanhã. As informações são do jornalista Lauro Jardim ao jornal O Globo .

De acordo com o colunista, a reunião servirá para falar sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Supremo.

Fux anunciou, hoje, o cancelamento do encontro entre os chefes de poderes — Executivo (presidente Jair Bolsonaro), Legislativo (Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente), além do próprio Fux (Judiciário).

De acordo com o ministro, o que motivou a decisão foram os reiterados ataques de Bolsonaro ao processo eleitoral brasileiro, além das críticas aos ministros Luís Barroso e Alexandre de Moraes .