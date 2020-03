Futebol feminino: Brasil empata com vice-campeã Holanda

O Athletico-PR começou com pé direito a fase de grupos da Copa Liberadores.Na noite de ontem (3) o time paranaense derrotou o uruguaio Peñarol na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pelo placar de 1 a 0. O resultado deixou o Furacão na liderança provisória do Grupo C. Os outros dois times da chave – Jorge Wilstermann e Colo-Colo – se enfrentam nesta quarta-feira (4),às 19h15.

O duelo da noite desta terça (3) foi acirrado do início ao fim. Embora com mais posse de bola desde o começo da partida, o Furacão terminou o primeiro tempo sem balançar a rede, muito por conta da ótima atuação do goleiro uruguaio Dawson, que fez defesas incríveis.

No segundo tempo, o ataque paranaense continuou pressionando, e o Peñarol se fechou na defesa. Mas aos 30 minutos, o Furacão furou o paredão uruguaio, após um belo lançamento do zagueiro Thiago Heleno para Nikão, que avançou pelo lado direito, se livrou do marcador com uma pedalada, e depois deu de presente para o garoto Bissoli marcar um lindo gol de letra.

O próximo compromisso do Furacão na Libertadores será fora de casa, na próxima quarta-feira (11), contra o Colo-Colo, em Santiago, capital do Chile.