Furacão Laura chega ao Sul dos EUA com ventos de 240 km/h

Reprodução de vídeo do Twitter Furacão atingiu estados do Sul dos EUA

Moradores de parte dos estados de Louisiana e Texas, no Sul dos Estados Unidos, foram retirados de casa na madrugada desta quinta-feira (27) após a chegada do Furacão Laura, que atingiu os estados com categoria 4, registrando ventos de até 240 km/h.

A categoria do Furacão Laura é um número menor do que a do Furacão Katrina, que atingiu e devastou região no ano de 2005. Mais de 580 mil pessoas foram intimadas a sair de casa para preservar a própria vida. Segundo o canal norte-americano WBTV, 150 delas se recusaram a sair. “É uma situação muito triste. Nós fizemos de tudo para que eles saíssem”, lamentou a diretora assistente de emergência e prontidão.

Em comunicado oficial na manhã desta quinta, o Centro Nacional de Furacões dos EUA afirmou que “danos catastróficos” serão registrados perto do olho do furacão nos dois estados, mas chuvas fortes e alagamentos podem ser registrados em outros estados, como Mississippi, Ohio e Tennessee.

A expectativa é de que os níveis de água continuem altos por dias até que o clima seja normalizado.