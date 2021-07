Furacão já está no litoral paulista para a partida contra o Santos

Pronta para mais um desafio, a equipe principal do Athletico Paranaense chegou na tarde desta segunda-feira (5) ao litoral paulista. É onde o Rubro-Negro enfrenta o Santos neste início de semana, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que começa às 19h30 desta terça-feira (6) na Vila Belmiro, em Santos.

A delegação athleticana chegou às 17h30 à cidade da partida. O time viajou com 23 jogadores, que estão hospedados neste momento em um hotel local. Ainda em Curitiba, eles trabalharam hoje pela manhã no CAT Caju na única sessão de treino dedicada à partida – veja aqui como foi a movimentação.

O embarque para São Paulo ocorreu logo após o almoço, em voo fretado. Após descer em Guarulhos (SP), o time seguiu viagem de ônibus até Santos. O trajeto de volta à capital paranaense ocorre na quarta-feira (7) pela manhã.



O zagueiro Pedro Henrique durante embarque para São Paulo

Programação pré-jogo

Para os atletas que estão no estado vizinho, a programação pré-jogo segue em curso. Na manhã desta terça, o grupo realiza uma sessão de alongamentos nas dependências do hotel em Santos. O almoço será às 12h30.

Último compromisso antes da saída para a Vila Belmiro, a preleção começa às 17h20. Às 18h, todos estarão nos vestiários do estádio.



O zagueiro Thiago Heleno no avião que levou a delegação rubro-negra

Escalação

Quer conferir em primeira mão a nossa escalação para a partida em Santos? Então, se liga nos nossos canais oficiais aqui no Facebook, no Instagram e no Twitter. Às 18h30, publicaremos nosso onze inicial em todas elas!

Você acompanha ainda todas as informações do Rubro-Negro antes, durante e depois do jogo aqui mesmo no athletico.com.br e no Furacão Live!



O lateral-esquerdo Abner desembarca com o time athleticano em Santos

Duelo vale um lugar nas primeiras posições

O Athletico Paranaense inicia a 10ª rodada na vice-liderança do Brasileirão 2021. Dono do melhor aproveitamento da competição (79,2%), o CAP soma 19 pontos em oito jogos disputados. Red Bull Bragantino (21 pontos em nove jogos), Palmeiras (19 pontos em nove jogos), Atlético Mineiro (16 pontos em nove jogos), Fortaleza (15 pontos em nove jogos) e Bahia (14 pontos em nove jogos) são as outras equipes que estão na zona de classificação à CONMEBOL Libertadores de 2022. O Santos é o 11º colocado (12 pontos em nove jogos).

Fotos: Gustavo Oliveira/athletico.com.br