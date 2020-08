Furacão Isaias se aproxima da Flórida, propagando novo coronavírus

Rebecca Blackwell/AP Trabalhador usa equipamento de proteção e pulveriza solução desinfetante dentro do caixão de uma pessoa que morreu por suspeita de Covid-19





O número de mortes por coronavírus no México é agora o terceiro mais alto do mundo. Na sexta-feira (31), as autoridades de saúde mexicanas registraram 688 novas mortes relacionadas à doença, elevando o total de óbitos para 46.688 , entre quase 425 mil infecções. Somente os EUA e o Brasil agora relataram mais mortes.





O Reino Unido, que anteriormente tinha o terceiro maior número de mortos no mundo, tem um total de 46.278 mortes até este sábado (1º), segundo dados coletados pela Universidade Johns Hopkins.

Segundo o New York Daily, especialistas em saúde dizem que os números reais provavelmente são maiores que os oficiais . O presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, disse a repórteres que planeja ir em frente com as comemorações do Dia da Independência na capital, Cidade do México, em 16 de setembro.

“Diante das adversidades, das epidemias, das inundações, dos terremotos, dos maus governos, sempre saímos para comemorar “, disse Amlo. “Agora vamos continuar saindo.”