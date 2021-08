Furacão Ida deixa pelo menos 4 mortos nos EUA; vídeo mostra locais atingidos

Reprodução/redes sociais O furacão atingiu os Estados Unidos no último domingo

Ao menos duas pessoas morreram e dez ficaram feridas após o furacão Ida causar a queda de uma rodovia no estado do Mississippi. Segundo a polícia rodoviária do estado, entre os feridos, três estão em caso crítico.

Outras duas mortes acontceram em Louisiana. O estado teve o fornecimento de energia elétrica interrompido após o furacão de categoria 4 atingir o solo no domingo (29).

O Ida começou a perder força ontem (30) e agora é considerado uma tempestade tropical. Ainda não é possível identificar todos os danos causados pela passagem do furacão. Confira imagens da situação em Golden Meadow, cidade localizada no estado de Lusiana: