Furacão Hanna perde força e é reclassificado como tempestade tropical

Divulgação/NOAA Furacão atingiu o Texas nesse fim de semana.

Depois de atingir o Texas durante o fim de semana, o furacão Hanna perdeu força e foi reclassificado como “tempestade tropical” neste domingo (26). A informação foi divulgada pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Apesar da reclassificação, o NHC alertou que chuvas, ventos, tempestades e até tornados continuarão sendo uma ameaça pelos próximos dias. O Texas foi atingido pelo furacão no meio de uma alta no número de infecções por Covid-19.

Furacão no Havaí

Além do Hanna, outro furacão ameaça os Estados Unidos. Isso porque o furacão Douglas está se aproximando do estado do Havaí.

Ele chegou a ter categoria quatro, mas enfraqueceu-se e, no momento, está na categoria 2. Mesmo com a queda, o governo havaiano emitiu alertas em Oahu.