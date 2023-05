Furacão chega a Porto Alegre para enfrenta o Internacional nesta quarta-feira

A equipe principal do Athletico Paranaense chegou a Porto Alegre (RS) na tarde de terça-feira (9). E neste momento, os jogadores estão concentrados na cidade do jogo deste meio de semana, contra o Internacional. Duelo que pode aproximar o Rubro-Negro das primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

Internacional x Athletico Paranaense começa às 19h desta quarta-feira (10), no Estádio Beira-Rio, na capital do Rio Grande do Sul. Jogo que a Rádio CAP conta ao vivo pelo YouTube.

Véspera da partida

A terça-feira (9) do elenco athleticano começou pela manhã, com o treino apronto que foi realizado no CAT Caju. Depois da vitória do Rubro-Negro sobre o Flamengo no domingo (7), foram duas sessões de atividades dedicadas à partida contra o Internacional.

Treino de hoje encerrado, a delegação do Furacão almoçou no CAT Caju. Seguiu para o Aeroporto Afonso Pena. Voo fretado até Porto Alegre (RS). E aterrissagem por volta das 16h50 no Aeroporto Salgado Filho. Um último trajeto de ônibus, e o time já está agora concentrado em um hotel local à espera do duelo.

Programação pré-jogo

Para os jogadores que estão em Porto Alegre (RS), a programação pré-jogo continua na manhã desta quarta-feira (10), com uma sessão de alongamentos prevista para as instalações do hotel.

A preleção começa às 16h40. É logo depois dela que o time segue para o Beira-Rio.

Programação pós-jogo

Terminada a partida contra o Internacional, a delegação do Athletico Paranaense segue em Porto Alegre (RS), onde passa a noite. O retorno a Curitiba ocorre na manhã de quinta-feira (11). A reapresentação geral do elenco ocorre na manhã do mesmo dia, no CAT Caju.

A partir daí, o Rubro-Negro inicia a preparação para o clássico contra o Coritiba, pela sexta rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 18h30 de domingo (14), no Estádio Joaquim Américo.

O Brasileirão de 2023

O Athletico Paranaense inicia a quinta rodada do Campeonato Brasileiro na décima colocação, com seis pontos conquistados. O Internacional é o oitavo colocado, com sete pontos ganhos. Quem vencer pode encostar nos líderes. Botafogo (12 pontos), Palmeiras (10), Cruzeiro (9) e Fortaleza (8) são os quatro primeiros. Veja aqui a classificação completa.

