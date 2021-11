Funsaf III: apicultores de Viana recebem equipamentos para aumentar produção de mel

Na tarde dessa segunda-feira (22), a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) realizou a entrega de equipamentos adquiridos pelo Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf) aos apicultores da Associação Vianense de Apicultores (Aviapes), no município de Viana.

O investimento, no valor de R$ 181 mil, vai fomentar a produção do alimento na região. Os apicultores vão receber 14 carrinhos de apicultura, 14 fumigadores e 280 caixas de abelha com melgueira e alimentador.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto; do prefeito de Viana, Wanderson Bueno; do vice-prefeito Fábio Dias; do gerente de Agricultura Familiar da Seag, Andreliano Mareto; e outras autoridades.

Foletto comemorou a distribuição dos valores para o setor em Viana. “A cadeia produtiva do mel no município é forte e pujante. Esses investimentos são primordiais para fomentar o setor. A associação é organizada e comprometida com famílias que vivem dessa atividade. A apicultura agora pode contar com um reforço a mais”, ressaltou o secretário.

A qualidade do mel em Viana ganha mais um incentivo na produção, como afirma o vice-prefeito Fábio Dias. “A produção de mel de Viana está de parabéns. Este recurso vem para fomentar o trabalho dos produtores para que a produção cresça e se desenvolva no município. Temos grande potencial e estamos em franco desenvolvimento da agricultura”, pontuou.



Com informações da prefeitura de Viana.



