Funerária usa modelos de lingerie posando ao lado de caixões em campanha

Uma funerária na Rússia gerou polêmica nas redes sociais ao usar modelos de lingerie durante um ensaio fotográfico com poses sensuais em meio a caixões e urnas funerárias. O vídeo dos bastidores da sessão foi divulgado nas redes sociais da empresa.

“A Horonim.ru organiza funerais e oferece serviços funerários preferenciais para todas as categorias de cidadãos. Contamos com uma equipe própria de agentes qualificados que controlam a organização do funeral em todas as etapas – desde a documentação até o ritual fúnebre”, escreveu a funerárias nas redes sociais.

No entanto, a ideia dividiu a opinião dos internautas. Alguns classificaram a ação como “desrespeitosa” com os mortos. “Por que precisamos de mulheres nuas para anunciar algo tão privado e sombrio?”, perguntou um usuário. Após a repercussão, a funerária decidiu fechar a publicação para comentários.