Fundo Soberano do Espírito Santo vira referência e comemora primeiro ano de funcionamento do FIP Funses1

Uma iniciativa de vanguarda na gestão pública internacional celebra seu primeiro ano de funcionamento nesta segunda-feira (19). O Funses1, vinculado ao Fundo Soberano do Espírito Santo, vai realizar uma série de eventos alusivos ao aniversário de funcionamento do fundo, que foi criado para investir em empresas de tecnologia e que tem despertado atenção de diferentes gestões públicas do Brasil e do Mundo.

Usando os royalties do petróleo e do gás natural extraídos em solo capixaba, o Fundo Soberano do Espírito Santo direciona recursos para o desenvolvimento e diversificação econômica. O Funses1, que foi o primeiro fundo de investimento em participações criado a partir de recursos do Fundo Soberano e é gerido pela TM3 Capital, investe os recursos em empresas de tecnologia e tem como objetivo contribuir para o Espírito Santo se tornar um hub nacional de tecnologia e inovação, gerando riqueza para o Estado e multiplicando os recursos obtidos com os royalties.

A iniciativa é inédita no País e se diferencia por se tratar de um Fundo Soberano gerido por um Estado da federação. Normalmente, iniciativas do tipo são adotadas por governos nacionais, tais como os fundos soberanos operados pelo Catar, Arábia Saudita e Noruega, por exemplo. O vanguardismo capixaba é sem precedentes na América Latina e tem sido observado com especial atenção e interesse por gestores de outros estados e países.

Com metas ousadas, o Funses1 é o maior fundo de venture capital com cotista único no País, com aporte inicial de R$ 250 milhões. Os objetivos iniciais projetam investimentos em, aproximadamente, 80 empresas em diferentes estágios da jornada de desenvolvimento, nos cinco primeiros anos de funcionamento do Fundo, além da aceleração digital de até 500 startups nos próximos dez anos de atuação.

O primeiro ano de funcionamento do Funses1 teve metas amplamente atingidas. Foram 77 empresas aceleradas digitalmente e investidos R$ 33,4 milhões em outras 17. Além disso, os gestores da TM3 Capital e representantes do Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo (Bandes) puderam compartilhar boas práticas e fomentar ainda mais o ecossistema de tecnologia capixaba, participando de mais de 30 eventos nacionais e estando presencialmente em diversas outras ações presenciais no Espírito Santo.

O diretor-presidente do Bandes, Marcelo Barbosa Saintive, destacou que a alternativa apresentada aos empresários está na vanguarda dos mecanismos financeiros de fomento. “A concepção pelo Governo do Estado de um fundo na modalidade venture capital multiestratégia, vinculado ao Fundo Soberano do Espírito Santo, com coordenação do Bandes, tem papel decisivo como uma alternativa de investimento econômico e social com potencial transformador da realidade”, salientou.

De acordo com Saintive, com aporte inicial de R$ 250 milhões, o Funses 1 permite a atração de novas empresas para o Estado, com o ganho de competitividade do parque industrial, o desenvolvimento de empresas de base tecnológica e a diversificação e o fortalecimento da nossa economia, além da consolidação de cadeias produtivas de diferentes segmentos econômicos.

O sócio e diretor da TM3 Capital, Felipe Marcondes de Mattos, destacou como é a governança e os desafios enfrentados. “Desde o edital de chamada pública que nos selecionou como gestora do Funses1, ficou muito transparente a seriedade e o rigor das instituições e servidores públicos envolvidos. O Funses1 sempre foi tratado como um plano de Estado e não um plano de Governo, o que aumenta nossa responsabilidade em gerar resultados e é por isso que estamos muito satisfeitos com os números do primeiro ano. O Fundo foi estruturado para ser gerido de forma absolutamente profissional, imparcial e técnica e assim tem sido feito. Acredito que após um ano de funcionamento do Fundo conseguimos superar as desconfianças de todos”, afirmou.

Para celebrar os resultados do primeiro ano do Funses1, diferentes atividades reunindo os gestores do Fundo, autoridades do Governo, representantes do ecossistema de tecnologia e inovação capixaba, além de CEO’s das startups investidas pelo Fundo, serão realizadas entre os dias 19 e 20 junho, em Vitória. Além da apresentação dos resultados do Funses1 e das startups investidas ou aceleradas, estão programados uma palestra sobre cidades inovadoras e construção de ecossistemas, um painel com empreendedores que compartilharão experiências e eventos de network.

Sobre a TM3 Capital

Fundada em 2011 por Marcel Malczewski, a TM3 Capital e´ uma gestora de recursos especializada em investimentos na área de tecnologia. Sob gesta~o estão mais de R$ 500 milhões, divididos entre as principais áreas de atuação: Real Estate, Asset Management, Venture Capital e Corporate Finance. A gestora e´ a maior empresa do sul do País na atuação de fundos de investimentos.

Contando com uma equipe com longo histórico no setor, a companhia traz a expertise para garantir aos clientes excelentes resultados quando se trata de investimentos financeiros, além de se consolidar como referência nacional nos seus segmentos de atuação.

