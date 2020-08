Fundador da McAfee é preso por usar calcinha de renda no lugar de máscara; veja

Reprodução/Twitter John McAfee conta que foi preso por usar calcinha de renda como máscara





Notícias de problemas do bilionário John McAfee com a justiça não são novidade. Mas a mais recente é, no mínimo, curiosa: os detalhes da história são um pouco confusos, mas ele afirma que foi preso por se recusar a substituir uma “máscara” em forma de calcinha de renda por um modelo “aprovado pelos médicos”.

McAfee resumiu a história em um post em seu perfil no Twitter . Aparentemente ele foi detido em um aeroporto na Noruega, quando tentava retornar da Catalunha para a Alemanha, onde vive com sua esposa.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling. Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks. I put on my thong mask. They demanded I replace it. I refused. Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm — John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020

“Visitei a Catalunha pouco antes da Europa proibir os catalões de viajar. Tentei retornar à Alemanha, mas minha entrada foi recusada. Eles exigiam que usássemos máscaras. Coloquei minha máscara de calcinha. Eles exigiram que eu a trocasse. Eu recusei. Confusão. Cadeia. Olho roxo. Libertado”.

Em outra mensagem ele disse: “Minha máscara contra o coronavírus é o problema. Insisto que é a mais segura disponível, e me recuso a usar qualquer outra coisa – pelo bem da minha saúde”.

My Coronavirus mask is the problem. I am insisting it is the safest available and I’m refusing to wear anything else — for my health’s sake. Authority!?!?!?!? pic.twitter.com/w4MRBWPycH — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020

McAfee acredita em teorias da conspiração que afirmam que máscaras são ineficazes no combate à Covid-19 , apesar de inúmeros estudos mostrando o contrário. “Apesar de grande para um vírus, o Coronavírus ainda é 2.000 vezes menor do que uma bactéria grande, que as máscaras conseguem parar. E sim, eu que vírus em gotículas são liberados quando as gotículas evaporam. Duh! Mas… eu respirei através desta máscara. O que poderia sobreviver?”, diz.

Apesar da prisão de McAfee, sua esposa Janice lidou com a situação com humor, dizendo que cuidaria da conta dele “até que ele fuja (o método usual), suborne alguém (muito rápido – ele pode sair em algumas horas), contrate o advogado certo (pode levar alguns dias) ou se torne o carcereiro da prisão, caso em que teremos que arrastá-lo de lá”.