Fundação Carmélia recebe visita de alunos de curso técnico de Áudio e Vídeo

A Fundação Carmélia recebeu na tarde da última quarta-feira (25) a visita de alunos do Ensino Médio Técnico de Áudio e Vídeo do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Professora Maura Abaurre, em Vila Velha. Eles fizeram visita guiada pela redação e estúdios da Espírito Santo FM 89.1 e da TVE, onde puderam conhecer um pouco da rotina da produção de notícias e preparação dos programas de rádio e TV, ter acesso a equipamentos e, é claro, matar a curiosidade acerca de assuntos diversos com profissionais das emissoras.

Um dos pontos altos da visita foi a participação dos alunos, ao vivo, no programa Sintonia do Povo, quando foram entrevistados por Zé Capiau. Eles ainda acompanharam, em tempo real, a transmissão de um jogo de futebol, com narração de Ana Clara Lanius, diretamente do estúdio da TVE. Além disso, os estudantes conheceram a Central do VAR.

Também chamou bastante a atenção dos estudantes, com idades entre 16 e 17 anos, o Núcleo de Acessibilidade, iniciativa da TVE que é pioneira no Estado. O processo de tradução em Língua Brasileira de Sinais (libras) dos programas foi demonstrado pelo coordenador do núcleo, Josué Rego.

O professor do curso técnico de Produção de Áudio e Vídeo Frederico Carneiro disse que visitas como a promovida pela Fundação Carmélia são muito importantes para enriquecer o conhecimento e despertar a curiosidade dos alunos. Os estudantes fizeram a cobertura da visita para o Instagram da escola.

A estudante Angelina Lima Rodrigues, de 17 anos, conta que adorou a experiência. “Achei tudo muito interessante e conhecer como o que estudamos acontece na realidade é muito importante”, disse ela, que se interessa por fotografia e filmagem voltadas à publicidade. Já o colega Tagme Ueya Jesus dos Santos, 16, se encantou principalmente pelo Núcleo de Acessibilidade. “É muito importante fazer com que a comunicação chegue a todo mundo, sem barreiras”.