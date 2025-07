Fundação Carmélia adere ao ‘Diferenças que Somam’

A Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública aderiu à campanha “Diferenças que Somam”, lançada pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES). A iniciativa busca dar visibilidade às pessoas com deficiência no mundo do trabalho, combater o capacitismo e ampliar a discussão sobre inclusão de forma transversal. As peças da campanha já estão sendo veiculadas pela Espírito Santo FM 89.1 e pela TVE.

Pioneira na implantação de um Núcleo de Acessibilidade, a Fundação Carmélia promove avanços significativos na acessibilidade da comunicação pública no Espírito Santo, de modo a permitir que todos os capixabas tenham acesso a conteúdos de qualidade de maneira gratuita e irrestrita.

O diretor-geral da Fundação Carmélia, Igor Pontini, ressalta que a adesão à campanha está alinhada com o propósito da instituição. “Temos a missão de promover a cidadania e fortalecer a identidade capixaba, a partir da difusão de conteúdos de qualidade, inclusivos e plurais. A inclusão também está na nossa visão de futuro, nos nossos valores e nas nossas práticas. Somos uma fundação pública que acredita que representatividade importa e começa dentro de casa”, pontua.

Ele conta ainda que a intenção é expandir a atuação do Núcleo de Acessibilidade para outras instituições, sejam elas públicas ou privadas, prestando serviços como a tradução em Libras de vídeos, palestras e outros eventos. “O acesso à informação é um direito de todos. Garantir e facilitar esse acesso é uma forma concreta de promover a cidadania”, frisa Igor Pontini.

A TVE, emissora de televisão mais antiga do Espírito Santo em atividade, é a primeira emissora do Estado a exibir 100% de seus conteúdos com recursos de acessibilidade. Atrações, como TVE Revista, TVE Notícias e TVE Esporte já contam com tradução para Língua Brasileira de Sinais (Libras). “Adotar práticas inclusivas é um passo essencial para que a comunicação pública seja, de fato, para todos. A campanha ‘Diferenças que Somam’ reforça essa missão, promovendo um diálogo necessário sobre direitos, equidade e diversidade”, afirma o coordenador do Núcleo de Acessibilidade da Fundação Carmélia, Josué Rego.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública

Maíra Piccin

(27) 3636-6651

www.fundacaocarmelia.com.br

@fundacaocarmelia

@tveespiritosanto

@tveesportes

@espiritosantofm