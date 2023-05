Funcultura: participantes de clubes de leitura apresentam resultados das atividades desenvolvidas no primeiro semestre

Reunidos na Biblioteca Hermógenes Lima Fonseca, no Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra, participantes dos clubes de leitura ligados ao projeto “Uma Brecha Para Outras Narrativas” apresentaram trabalhos resultantes das atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2023, com propostas de novas ações. O evento aconteceu no último sábado (27).

Entre as propostas de encaminhamento estão: a criação de um audiolivro do romance “A Brecha – Uma Reviravolta Quilombola” (tema dos clubes de leitura), possibilitando o acesso de pessoas iletradas ou com deficiência visual; continuação dos clubes com outras obras literárias; e realização de atividades virtuais, ampliando o alcance para outras localidades.

Na ocasião, os participantes indicaram como meio de viabilizar essas propostas os editais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), e os da Lei Paulo Gustavo, em fase de implementação.

Durante a apresentação dos resultados, no encontro em Itaúnas, também foram lidos contos escritos a partir das reflexões sobre o livro “A Brecha – Uma Reviravolta Quilombola”, além de pinturas em tela, retratando personagens da obra e a cultura quilombola, entre outras produções.

A atividade de encerramento dos clubes de leitura contou com a presença da gerente de Formação, Livro e Leitura da Secult, Ana Laura Nahas, e do secretário Municipal de Cultura de Conceição da Barra, Adilson Vasconcelos.

Incentivo à leitura

Além de os participantes dos clubes falarem sobre suas experiências no projeto, também houve espaço para o público conhecer outras iniciativas de incentivo à leitura, a exemplo do projeto “Leia Capixabas”, criado pelo escritor Anaximandro Amorim e realizado mensalmente, sempre em torno da obra de autores do estado.

Outra iniciativa foi a Biblioteca Quilombola Memória Yayá Luzia, apresentada pela coordenadora do coletivo de mulheres quilombolas Raízes do Sapê, Flávia dos Santos, e pela presidente da Associação Quilombola de Produtores de Mudas Nativas e Agricultura Orgânica do Angelim II, Ivamara dos Santos Oliveira.

Representado pelas professoras Adriana Gusmão e Elizangela Moronari, o coletivo Profesqueleem também se fez presente. O projeto se destina a incentivar professores a impulsionar a hábito de leitura entre estudantes.

Foi apresentado ainda o projeto “Elas por Elas: um lugar de (e que) fala”, realizado com recursos do Funcultura, por meio do Edital 002/2021 – Diversidade Cultural Capixaba, da Secult. A iniciativa promoveu oficinas de literatura em março para detentas da Penitenciária Feminina de Cariacica, que escreveram crônicas a serem publicadas em um livro (em fase de produção).

O projeto foi proposto pela escritora Kátia Fialho e apresentado pela jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo, que integra a equipe e também falou sobre um projeto de sua autoria, patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Cariacica João Bananeira, por meio do qual foram ministradas oficinas para a população em situação de rua do Centro Pop do município, que terão como resultado um e-book (em fase de produção).

Por fim, foi apresentada pelo editor, escritor e professor Saulo Ribeiro a Caravana Combiousa, que já circulou por mais de 20 municípios capixabas, promovendo atividades de incentivo à leitura em escolas.

Clubes de leitura

O projeto “Uma Brecha Para Outras Narrativas”, idealizado pelo cientista social Jefferson Gonçalves Correia, foi realizado com recursos do Funcultura, por meio do Edital 018/2021 – Produção de Obras Literárias e Incentivo à Leitura, da Secult.

A iniciativa deu origem aos clubes de leitura, em Itaúnas, a fim de promover reflexões sobre as temáticas abordadas no livro “A Brecha – Uma Reviravolta Quilombola”, de autoria da escritora e antropóloga Deborah Goldemberg, do cientista social Jefferson Gonçalves Correia e do embaixador de Rei de Congo do Ticumbi de São Benedito, Arquimino dos Santos.

Em cada clube, as facilitadoras estimularam os participantes a criar uma produção literária ou teatral sobre a experiência de leitura e debate, suscitando diferentes memórias e abrindo uma brecha para outras narrativas.

Em preparação para os clubes de leitura, foram realizadas em janeiro oficinas de literatura e teatro na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Benônio Falcão de Gouveia, em Itaúnas, com grupos de professores, contadores de história, mestres de Ticumbi, mestres de Reis de Bois, entre outros. Nessas atividades foi trabalhado o conceito de oralitura, fazendo a convergência entre a linguagem escrita, cantos e contos, tendo em “A Brecha – Uma Reviravolta Quilombola” um dos instrumentos para impulsionar as produções durante as oficinas.

