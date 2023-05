Funcultura: exposição “Descarrilho” está aberta para visitação no Museu de Arte do Espírito Santo

Desdobramento de uma residência de mesmo nome, realizada entre o final de 2022 e início de 2023, a exposição “Descarrilho” está aberta para visitação até o dia 13 de agosto, no Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), no Centro de Vitória.

No período em que foi realizada a residência, os artistas Alessa Felix, Filipe Borba, Jaíne Muniz, Jessica Maria, Jéssica Sampaio, Maria Menezes, Thiago Sobreiro e Yurie Yaginuma, com curadoria de Clara Pignaton, propuseram-se a pesquisar o trajeto entre Cariacica (ES) e Itabira (MG) pela linha férrea, o rio que corre ao seu lado e o sentido posto nas palavras encontradas nesse caminho.

Cada artista foi convidado a desenvolver um trabalho a partir das questões que a residência suscitou em sua linguagem habitual de trabalho – variando entre arte sonora, vídeo arte, instalação, escultura, gravura, pintura e escrita –, como reflexo das experiências pessoais dos artistas com os temas e do que surge coletivamente e em trânsito.

Realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 017/2021 – Setorial de Artes Visuais, da Secretaria da Cultura (Secult), e com apoio do Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), o projeto foi idealizado por Thiago Sobreiro e Maria Menezes, produzido por Marcela Mattos, Sapeba Produções e Lume Ateliê, com projeto expográfico de Elvys Chaves e design de Carlo Schiavini.

Serviço:

Exposição “Descarrilho”

Visitação: até 13/08

De segunda a sexta, das 10h às 18h

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

Local: Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória

