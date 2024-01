Funcultura: espetáculo ‘Inconstante’ une dança contemporânea à pesquisa em arte-tecnologia

Criado pela bailarina e coreógrafa Gabriela Moriondo e pelo artista multimídia Glauber Vianna, o espetáculo “Inconstante” une o trabalho de dança contemporânea à pesquisa em arte-tecnologia em torno do conceito de espacialização do inconsciente e de fragmentação de memórias, por meio da programação sincronizada de luz, sombra, som e corpo.

Encenado por Cecília Hermeto, Bárbara Veronez e Julia Fachetti, o espetáculo terá três apresentações gratuitas entre os dias 12 e 14 de janeiro, às 19h, na Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Além disso, no dia 12 de janeiro, será realizado ainda um ensaio aberto tendo como público-alvo estudantes de artes visuais, plásticas, cênicas e afins, por meio de inscrições via Google Forms, a partir desta quinta-feira (04).

No espetáculo, como em um flashback que precede a morte, três bailarinas de diferentes gerações, separadas por cerca de 50 anos, tocam lembranças de forma imersiva e subjetiva a cada cena, a fim de provocar nos espectadores uma profunda reflexão sobre a vida. A partir da sincronia entre luz, sombra, som e corpo, a criação se apoia em uma teia de fragmentos de memórias, explorando passado, presente e futuro em meio a uma cenografia futurista, surreal e etérea.

Realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 10/2022 – Artes Cênicas, da Secretaria da Cultura (Secult), o projeto foi concebido visando à experimentação em torno das conexões entre dança e tecnologia, a partir do encontro entre os artistas Glauber Vianna e Gabriela Moriondo. Desde antes da pandemia de Covid-19, os dois já demonstraram interesse em trabalhar juntos, compartilhando suas pesquisas.

Com direção artística de Glauber Vianna, o espetáculo fundamenta-se em sua pesquisa sobre obras que exploram a experiência audiovisual e suas linguagens tecnológicas e híbridas, tendo sido desenvolvido a partir de uma estética que provoca a imersão e a sinestesia do espectador de forma arrebatadora.

Paralelamente, a direção coreográfica de Gabriela Moriondo foi construída a partir de laboratórios de criação com as três bailarinas, pautados no estudo de movimento de Rudolf Laban, a fim de alcançar com elas um grande domínio das especificidades do movimento, propiciando uma presença em cena autêntica, sensível, hipnótica e etérea.

O intercâmbio entre artistas que exploram diferentes linguagens, bem como entre bailarinas com idades e históricos tão distintos na dança (clássica, flamenca e afra), é algo que contribui para a concretização desse espetáculo imersivo, provocando a ideia de interrupção cronológica e espacial, abordando diferentes, complexas e curiosas nuances de fragmentos de memórias ao tecer essa teia dramatúrgica.

Serviço:

Espetáculo “Inconstante”

Quando: de 12 a 14 de janeiro

Horário: às 19h

Local: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro de Vitória

Entrada gratuita, com retirada dos ingressos pela plataforma Sympla, neste link



Obs.: o espetáculo não é recomendado para pessoas com fotossensibilidade

Ensaio aberto

Quando: 12 de janeiro

Horário: das 9h30 às 11h

Local: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro de Vitória

Público-alvo: estudantes de artes visuais, plásticas, cênicas e afins

80 vagas

Inscrições gratuitas pelo Google Forms

Transmissão ao vivo

Quando: 14 de janeiro

Horário: às 19h

Pelo perfil do projeto no Instagram

Ficha técnica:

Direção-geral: Gabriela Moriondo e Glauber Vianna

Direção artística: Glauber Vianna

Direção coreográfica: Gabriela Moriondo

Elenco: Bárbara Veronez, Cecília Hermeto e Julia Fachetti

Produção: Fernanda Holz

Engenharia de som: Marcus Neves

Laser, projeção e programação de luz: Glauber Vianna

Iluminação: Vitor Lorenção

Figurino: Regina Schimitt

Designer gráfico: Manu Calmon

Fotografia: Bernardo Firme

Vídeo: Nuno Pignaton

Assessoria de imprensa: Orbe Comunicação

Colaboradores: Coletivo Emaranhado, Lume Ateliê, PixxFluxx e Reinart Eventos

Produção associada: Deep Studio

Realização: Gabriela Moriondo, Casa da Música Sônia Cabral e Secretaria da Cultura

Fonte: GOVERNO ES