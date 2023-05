Funcultura: Edital Circulação e Intercâmbio é lançado para difundir a cultura capixaba para o Brasil e o mundo

A Secretaria da Cultura (Secult) acaba de lançar o Edital Circulação e Intercâmbio. Com novo formato, incluindo mais recursos e inscrições para eventos o ano todo, ele marca a retomada do fomento direto para custeio de transportes terrestre e aéreo, possibilitando a artistas e fazedores de cultura do Espírito Santo oportunidade de levar sua arte a diferentes lugares do Brasil e do mundo.

As inscrições, que têm início na próxima terça-feira (16) e ficam abertas até 29 de dezembro, podem ser feitas pelo Mapa Cultural do ES. Ao todo, o investimento será de R$ 900 mil, divididos em R$ 100 mil por mês, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

Por meio do edital, será possível levar espetáculos e shows de artistas do estado para além do território capixaba, bem como proporcionar participações em oficinas, cursos livres e residências artísticas em diferentes lugares dentro e fora do país. Ampliando o alcance da cultura produzida localmente, espalhando-a pelo mundo, e criando novas oportunidades para as carreiras artísticas.

Reformulação do antigo Edital de Locomoção, o novo edital será dividido em três linhas de apoio: circulação, formação e intercâmbio. Além disso, terá fluxo contínuo, com possibilidade de artistas, produtores e fazedores de cultura apresentarem suas propostas até 29 de dezembro. As reuniões da comissão permanente serão mensais, sempre no início do mês seguinte às inscrições.

“O Edital Circulação e Intercâmbio é a primeira ação do Programa de Exportação da Cultura Capixaba, que está sendo construído pela Secretaria da Cultura e em breve será lançado com vários eixos de ação para promover, divulgar e levar a produção do Espírito Santo para fora do estado, pelo Brasil e pelo mundo. É uma ação importante de fortalecimento da nossa cena, que é tão rica e plural, com tantas tradições e culturas populares. É muito importante uma política pública que possibilite dar esse alcance à nossa produção”, ressaltou o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

Linhas de apoio

Circulação: fomento direto ao custeio de transporte terrestre e aéreo para artistas e fazedores de cultura do Espírito Santo realizarem shows e apresentações de música, dança, teatro e outras manifestações artísticas em diferentes lugares do Brasil e do mundo, divulgando a cultura capixaba e criando oportunidades para artistas e grupos locais se apresentarem fora do estado. Também contempla a participação em feiras, rodadas de negócio, simpósios e outros eventos afins. Pode contemplar, por exemplo, a apresentação (em eventos específicos) de trabalhos acadêmicos que tenham relação com a cultura capixaba.

Formação: participação em oficinas, cursos livres e residências artísticas em diferentes lugares do Brasil e do mundo, com o objetivo de promover a formação e a capacitação técnica, além de criar novas possibilidades de criação e produção.

Intercâmbio: custeio da locomoção de artistas, grupos e companhias para participação em intercâmbios ou residências artísticas com outros grupos e artistas, bem como custeio para locomoção de profissionais do setor cultural – artistas, pesquisadores, curadores, jornalistas e demais agentes de outros estados e países para participar de eventos específicos no Espírito Santo.

O valor do edital será de R$ 900 mil, divididos em R$ 100 mil por mês. A referência será o mês de realização do evento ou projeto. Pelo site da Secult, será possível acompanhar o valor já solicitado para todos os meses previstos no edital, de julho de 2023 a março de 2024. Assim, caso as datas do projeto sejam flexíveis, o proponente poderá escolher o mês menos solicitado. A atualização do mapa de solicitações será mensal, acompanhando as decisões da comissão.

Programa de Exportação da Cultura Capixaba

O principal objetivo do programa, que está em fase de construção, é fomentar a circulação e a difusão da diversidade cultural do Espírito Santo, promovendo a valorização e a preservação do patrimônio cultural capixaba. Diferentes ações complementares vão constituir o Programa de Exportação da Cultura Capixaba, cada uma enfatizando um objetivo específico.

A partir dele, será possível:

Ampliar a visibilidade da cultura capixaba, promovendo o reconhecimento nacional e internacional das manifestações culturais do estado;

Estimular o intercâmbio cultural entre o Espírito Santo e outras regiões do Brasil e do mundo, criando oportunidades para o diálogo intercultural e a troca de experiências;

Incentivar o desenvolvimento da economia criativa no estado, gerando novas oportunidades de trabalho e renda para os artistas e fazedores da cultura capixaba;

Promover a formação de plateias e o acesso da população capixaba à cultura, por meio de eventos e atividades culturais de qualidade e diversidade;

Fortalecer a imagem do Espírito Santo como um polo cultural e turístico, atraindo visitantes interessados na riqueza e na diversidade da cultura capixaba.

