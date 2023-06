Funcultura: documentário Toda Noite Estarei Lá estreia no 12º Olhar de Cinema

Após sofrer agressão física por transfobia, ao ser retirada da igreja evangélica que costumava frequentar, Mel Rosário, 56 anos, enfrentou um processo judicial e protestou todas as noites em frente ao templo que a impedia de participar dos cultos. Enquanto lutava por seus direitos, Mel encontrou um modo de se reinventar e sobreviver durante a crescente onda de conservadorismo no Brasil.

Sua história de resiliência e luta por direitos fundamentais é o tema central de “Toda Noite Estarei Lá”, documentário dirigido por Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, que estreia neste sábado (17), na Mostra Competitiva Brasileira do 12º Festival Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba.

O filme apresenta a jornada emocional e a disputa judicial de Mel Rosário, fazendo um apelo à reflexão sobre as práticas discriminatórias na busca por um futuro mais justo e igualitário. Além disso, a produção levanta questões essenciais sobre a necessidade de se combater a discriminação, destacando a importância da luta por direitos da comunidade LGBTQIAP+, que ainda são negados em diversos espaços.

Com esse documentário impactante, as diretoras pretendem criar um diálogo aberto e honesto sobre questões de identidade, igualdade e liberdade religiosa. Para tanto, foi fundamental que a história não falasse apenas sobre Mel, mas também fosse construída junto com ela. É por meio do olhar e do posicionamento da figura central do documentário que as realizadoras esperam promover diálogos e inspirar mudanças sociais.

“Quando a gente cocria com a Mel a história que ela deseja contar de si, quando a filmamos construindo a própria luta, sonhando com um futuro melhor, a gente está dizendo que é possível ressignificar essa lógica que desumaniza e oprime. É uma forma de ecoar essa voz e afirmar que enquanto não houver garantia de direitos para todes temos que continuar a lutar e denunciar essas injustiças”, afirma Suellen Vasconcelos.

“O filme é um convite poderoso à reflexão de que é fundamental garantir o direito de frequentar qualquer espaço público ou religioso, além de ser uma chamada à ação, para que possamos construir uma sociedade mais acolhedora e diversa, em que todos sejam respeitados e possam desfrutar plenamente de seus direitos”, acrescenta Tati Franklin.

“Toda Noite Estarei Lá” é um projeto realizado pela Graúna Digital e Filmes Fritos, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), pelo Edital 032/2017 – Produção de Longa-Metragem Documentário, da Secretaria da Cultura (Secult), e por meio do Fundo Setorial do Audiovisual da Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Distribuído pela Descoloniza Filmes, o documentário passou pelo Rough Cut Lab, do aclamado Visions du Réel, em 2021, e na categoria Work In Progress da 25ª Mostra de Tiradentes, em 2022, estreando agora no circuito de festivais.

O Olhar de Cinema é um dos festivais mais importantes da América Latina dedicados à sétima arte e conta com a grande maioria dos filmes selecionados ainda inéditos no Brasil.

De acordo com as diretoras, o evento tem como objetivo destacar e celebrar o cinema independente realizado em todo mundo por meio da seleção oficial de filmes com propostas estéticas inventivas, envolventes e com comprometimento temático, que abrange desde a abordagem de inquietações contemporâneas acerca do microuniverso cotidiano de relacionamentos, até interpretações e posicionamentos sobre política e economia mundial.

As diretoras

Suellen Vasconcelos é mestre em Educação, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e bacharel em Rádio e TV, pela Faesa. Professora de audiovisual e curadora de mostras e festivais no Espírito Santo, atua como diretora, montadora e som direto na Filmes Fritos, produtora independente de Vitória.

Tati Franklin é graduada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), além de diretora, montadora, cinegrafista e sócia da Filmes Fritos. Depois de realizar curtas-metragens premiados e exibidos em festivais nacionais e internacionais, “Toda Noite Estarei Lá” é o seu primeiro longa.

Ficha técnica

Com: Mel Rosário

Direção e roteiro: Suellen Vasconcelos e Tati Franklin

Produção executiva: Thiago Moulin

Direção de produção: Suellen Vasconcelos,Tati Franklin e Thiago Moulin

Câmera: Tati Franklin

Som direto: Suellen Vasconcelos

Montagem: Shay Peled e Tati Franklin

Edição de som: Marcus Neves

Mixagem: Ariel Henrique

Color grading: Clandestino

Trilha sonora original: Joana Bentes

Arte gráfica: Diana Klippel

Produtora: Graúna Digital

Produtora associada: Filmes Fritos

Distribuição: Descoloniza Filmes

