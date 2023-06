Funcultura: cantora Ilus lança álbum inspirado na autoestima da pessoa autista

Artista multilinguagem com atuação destacada nas questões sociais, a cantora, compositora, atriz e escritora Ilus escolheu este domingo (18), data em que se comemora o Dia Mundial do Orgulho Autista, para marcar o início da divulgação do novo álbum “Natureza Líquida”.

Gravada no Estúdio de Música da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a obra reúne nove composições e um poema da cantora, com o acompanhamento da violonista Cris Bravin. A primeira música a ser disponibilizada nas plataformas digitais se chama “Quebra-cabeças” e versa sobre a construção da autoestima da pessoa autista.

Em seguida, Ilus vai disponibilizar as faixas “Verdades Mortais” (29/06) e “Canto Vadio” (14/07), com o álbum completo indo para as redes em 28 de julho, com o single “Ogiva”. No dia 20 de julho, às 20 horas, a cantora vai promover uma audição coletiva do álbum no Estúdio de Música da Ufes, com vagas limitadas.

O lançamento de “Natureza Líquida” integra o Projeto “TransIlustríssima”, realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 019/2021 – Produção, Difusão e Distribuição Musical, da Secretaria da Cultura (Secult).





Camaleônica

Artista camaleônica, Ilus transita com desenvoltura pelo canto lírico e popular, em óperas, na poesia e nos palcos, interpretando blues, jazz, música eletrônica e funk feminista, entre outros gêneros musicais. No novo álbum, ela busca uma sonoridade intimista ao unir a voz potente ao violão sensível de Cris Bravin. “Apesar de ser um álbum gravado com apenas esses dois instrumentos, está longe do que se imagina como o estilo de ‘voz e violão’ difundido pela bossa nova. É forte, fantástico em muitos momentos, provocativo e cheio de afetos”, define Ilus.

Musicalmente, as canções de “Natureza Líquida” se situam entre tensão e relaxamento, ira e delicadeza, caos e serenidade, angústia e inquietação. Ilus se apropria do “Manifesto Antropofágico”, de Oswald de Andrade, que defende a ideia de um país miscigenado, que “devora” outras culturas do estrangeiro, devolvendo-as ao mundo a sua maneira, para elaborar a criação artística.

“‘Natureza Líquida’ é uma fase musical mais introspectiva, que registra um amadurecimento em relação ao meu processo composicional. Eu queria muito fazer um álbum que tivesse uma sonoridade mais próxima do rock dos anos 1980, ao mesmo tempo que também bebesse de outras fontes, como a música popular brasileira e a trilha sonora com uma pegada mais fantástica. De certa forma, acabei criando uma sonoridade muito própria, que une as músicas, ainda que em ritmos diferentes”, observa a cantora.

Autora de dois livros, Ilus compreende a palavra como força motriz de sua arte. “A letra ainda guia todos os afetos. É a parte da música em que mais me atenho, pois o poema é a palavra em forma de arte. Tem som, tem ritmo, mas também é capaz de dizer o que o discurso não consegue. O poema abarca os sonhos, os desejos e as flutuações”, disse.

Espectro autista

Diagnosticada há dois anos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), Ilus propõe um olhar sobre a realidade desse segmento da sociedade, sempre sob o prisma do respeito às diferenças. Engajada na luta por equidade social, a cantora faz palestras sobre o modo de vida das pessoas autistas e é uma das administradoras do Adultos no Espectro, plataforma de soluções em saúde mental com mais de 25 mil seguidores no Instagram.

O diagnóstico significou um novo começo na vida da artista, inspirando composições como “Quebra-cabeças”, que nasce como um desabafo movido pelo desejo de afirmação. “Essa música é uma crítica aos falsos profetas, os que vendem curas, os que ganham dinheiro com o desconhecimento e com a manutenção do sofrimento. Para eles, ter pessoas autistas bem, felizes e adaptadas na sociedade é pouco interessante. Ter pais desesperados e pessoas que pensam que o autismo é um fardo que se converte em lucro. Por isso, eles mesmos criam e alimentam o sofrimento. Eu quis caminhar na direção oposta. Quis me afirmar como potência. Sei quem eu sou e sei que dentro de mim há infinitas possibilidades de existência”, afirmou.

Todas essas faces de Ilus compõem o conjunto de uma artista que vive em constante processo de mutação e que entende a arte como instrumento de transformação social. “Sou uma pessoa que luta por um mundo mais gentil e onde as pessoas tenham direito de ser quem, sendo respeitadas, valorizadas e tendo espaço à cidadania plena. Quando me descobri sendo uma pessoa autista, não poderia deixar de abraçar essa luta também no meu trabalho”, completou.

Serviço:

Lançamentos

18/06 – “Quebra-cabeças” (single)

29/06 – “Verdades mortais” (single)

14/07 – “Canto vadio” (single)

28/07 – “Ogiva” (single) e “Natureza Líquida” (álbum)

Onde ouvir: plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music.

Audição coletiva do álbum “Natureza líquida”

Quando: 20/07 (quinta-feira)

Horário: às 20 horas

Local: Estúdio de Música da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras – Avenida Fernando Ferrari, Vitória.

Entrada gratuita (vagas limitadas e sujeitas à capacidade do espaço)

