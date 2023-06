Funcultura: Cachoeiro de Itapemirim recebe projeto Circuito Corpo-Rio com oficina, palestra e exposição gratuitas

O projeto Circuito Corpo-Rio, mostra itinerante e gratuita que reúne exposição, palestra, exibição audiovisual, debate e oficina, chega a Cachoeiro de Itapemirim a partir deste sábado (1º). A iniciativa, que propõe uma experiência estética em diálogo com a dança e a natureza, é um desdobramento da websérie “Corpo-Rio”, produzida em 2021 pelo grupo Atuação.

Essa é a terceira parada da mostra itinerante, após temporadas nas cidades de Alegre e Jerônimo Monteiro. O diretor e realizador da websérie “Corpo-Rio”, Weber Cooper, assim como o grupo Atuação, são originais de Cachoeiro de Itapemirim. “É importante voltar para Cachoeiro porque é onde esse projeto foi concebido. É daqui que olho para o rio Itapemirim atravessando a cidade, e foi isso que me inspirou a desenvolver o projeto”, conta Weber Cooper.

A mostra tem início às 9h, com a oficina de ecoperformance “Dançando como Rio Itapemirim”, no Centro Operário. A oficina é ministrada por Weber Cooper e propõe, juntamente com os participantes, elaborar uma resposta para a pergunta “Como podemos dançar com o Rio Itapemirim?”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site do projeto.

Foto: Penha Costa Foto: Penha CostaA programação continua com atividades na Casa dos Braga, no centro da cidade, onde será abertura a exposição “Corpo-Rio”. Nela, o público poderá conferir algumas fotos e ilustrações, além de adereços e projeções da websérie homônima. A exposição fica aberta até dia 13 de julho, também com entrada gratuita.

Ainda neste sábado, também na Casa dos Braga, acontece a palestra “Do Rio ao Mar: Imersão Corpo Ambiente e Imersão como Pesquisa”, com a professora, performer e coreógrafa Ciane Fernandes, da Bahia. “A participação de Ciane Fernandes com sua palestra-performance facilitará o acesso a uma experiência que, com certeza, vai nos sensibilizar sobre nossa relação com a natureza”, afirma Weber Cooper.

A programação do sábado termina com a exibição da websérie homônima, seguida de debate.

Circuito Corpo-Rio é uma iniciativa realizada pelo grupo Atuação, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 017/2021 – Setorial de Artes Visuais, da Secretaria da Culturta (Secult).

Serviço:

Circuito Corpo-Rio

Quando: 1º/07 (sábado)

Das 9h às 13h: Oficina de Ecoperformance “Dançando com o Rio Itapemirim”, com Weber Cooper

Onde: Centro Operário, Rua 25 de Março, 189, Centro, Cachoeiro de Itapemirim

Às 15h: Palestra-performance “Do Rio ao Mar: Imersão Corpo Ambiente e Imersão como Pesquisa”, com Ciane Fernandes

Às 17h: Exibição da websérie “Corpo-Rio”, seguida de debate

Às 19h: Vernissage

Onde: Casa dos Braga, Rua 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim

Exposição “Corpo-Rio”

Visitação até 13 de julho, das 12h às 18h

Onde: Casa dos Braga, Rua 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim

