Funcultura: 2ª Semana +Visibilidade +Orgulho promove arte e conscientização em Marataízes

Neste sábado (24), a partir das 10h, acontece na Casa Roxa Cultural, em Marataízes, a 2ª Semana +Visibilidade +Orgulho. Com entrada gratuita, a programação marca o mês da luta pelos direitos e pela valorização da população LGBTQIAPN+ com leitura de poesia, palestras, rodas de conversa, serviços de saúde, feira de artesanato e apresentações de dança e música, entre outras atividades.

Com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), o projeto é realizado em parceria com diversas instituições culturais e de direitos humanos da região sul e também da Grande Vitória.

Fundador da Casa Roxa Cultural e idealizador do evento, Guilherme Nascimento afirma que, para esse projeto se tornar realidade, foi necessário à comunidade LGBTQIAPN+ enfrentar muito preconceito para afirmar a importância do evento, que visa ao direito igualitário de uma parcela da população que é constantemente oprimida por um sistema conservador. Segundo ele, o projeto chegou a ser alvo de notícias falsas acusando a iniciativa de promover baderna, orgia e consumo de drogas, o que causou a perda de apoiadores importantes.

“Realizar este evento está sendo um ato de resistência. Muitos jovens de nossa comunidade cometem suicídio por sofrerem bullying na escola. Além disso, o preconceito se estende ao mercado de trabalho. Estamos vivendo pouco porque a violência está nos matando. Um de nós morre por dia no Brasil. Infelizmente, nós prestamos quando estamos servindo atrás de uma mesa de costura, num salão de beleza, atrás de um fogão, ou quando usam nossos perfumes e escutam nossas músicas. Mas, quando cobramos mais segurança e cidadania, não prestamos mais”, afirma Guilherme Nascimento.

A programação é gratuita e, para participar, não há necessidade de inscrição prévia. Ao final, todos os participantes vão receber um certificado. Além disso, as atividades vão ser transmitidas ao vivo pelo perfil da Casa Roxa Cultural no Instagram.

Em sua primeira edição, o projeto recebeu em 2022 o prêmio DiversidadES, da Secretaria de Direitos Humanos (Sedh), em reconhecimento pela relevância de suas ações para a sociedade capixaba, com a promoção da conscientização para o respeito à diversidade.

Serviço:

2ª Semana +Visibilidade +Orgulho

Quando: 24/06 (sábado)

Horário: a partir das 10h

Local: Casa Roxa Cultural, Av. Simões, 55, Cidade Nova, Marataízes

Entrada gratuita

Programação:

10h – Café da manhã de acolhimento, com leitura de poesias LGBTQIAPN+

10h30 – Abertura* – “LGBTQIAPN+: mais do que letras, pessoas”, com Guilherme Nascimento, da Casa Roxa Cultural

11h – Falas da Diversidade, com a psicóloga Yasmin Chiecon (CRJ Cachoeiro); Mônica Alves, coordenadora estadual do coletivo Mães pela Diversidade; e a influencer Yasmim Pedroni

12h – Apresentação artística, com Alleh (dança afro-brasileira) e Juventude LGBTQIAPN+ (música e dança), do CRJ Cachoeiro

13h – Palestra “Violência à população LGBTQIAPN+ e enfrentamento da discriminação”, com Iago Santos (doutorando em Educação pela Uenf)

13h40 – Apresentação artística, com Opulence Ini e DJ Elektra & Brandão

14h – Encerramento com ato e manifesto +Visibilidade +Orgulho

14h30 – coffee break de encerramento**

* Abertura da feira de artesanato

** Paralelamente ao coffee break, serão oferecidas aos participantes sessões de massoterapia em tendas para saúde LGBTQIAPN+, mediados pela Associação Kriat, de Itapemirim

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

(27) 3636-7111 / (27) 99753-7583 / (27) 99902-1627

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES