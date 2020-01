Funcionários relatam novo tremor em prédio no Centro do Rio; assista

arrow-options Reprodução/Facebook Caso aconteceu em Itaperuna, no Rio de Janeiro.

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto nesta segunda-feira (27) em Itaperuna, no Rio de Janeiro . Taciano dos Reis Gama estava desaparecido há dois dias depois de ter mergulhado no rio Muriaé, durante uma enchente , no último sábado (25). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que um grupo de jovens salta de uma ponte. Eles são arrastados pela forte correnteza e têm dificuldades para agarrar as pranchas lançadas na água.

Posted by Rádio LIDER Varre-Sai RJ on Saturday, January 25, 2020 “Meus amigos, hoje, meu primo, Taciano dos Reis Gama, pulou no rio da Ponte do Cinema e, desde esse momento, está desaparecido . Ainda não temos maiores informações”, escreveu um primo do rapaz no Facebook.

Ainda de acordo com a Folha, os bombeiros começaram as buscas por volta das 17h do último sábado (25), pararam quando anoiteceu e voltaram a procurá-lo no domingo (26), com o auxílio de um helicóptero. Na segunda, eles foram acionados às 13h40 por pessoas que avistaram Taciano e o levaram para a margem do rio.

O corpo do menino foi retirado da água e levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Campos dos Goytacazes, a cerca de duas horas da cidade. “Meus amigos, encontramos nosso menino, Taciano, porém sem vida! Peço a todos que, neste momento de muito pesar, nos fortaleçam com as vossas orações”, comunicou o primo da vítima por meio das redes sociais.

Itaperuna está em situação de emergência

A Prefeitura de Itaperuna decretou situação de emergência na noite de domingo por causa das chuvas intensas. Segundo a prefeitura, uma das cidades mais atingidas, o nível do rio atingiu 5,99 metros por volta das 21h desta segunda-feira (27), mas durante a madrugada o nível da água começou a baixar e na medição das 10h desta terça-feira estava em 5,84 metros. A cota de transbordo é de 4,50 metros.

A administração municipal também informou que as inundações começaram na noite de sexta-feira (24) e já deixaram 3.570 pessoas desalojadas e 75 desabrigadas, chegando ao total de 15.800 pessoas afetadas.

O acumulado de chuvas desde o dia 21 chega a 134 milímetros, o que corresponde a 77% do esperado para todo o mês de janeiro. A prefeitura informa que a tubulação de abastecimento de água dos distritos de Retiro do Muriaé, Nossa Senhora da Penha, Comendador Venâncio e de outros bairros foi danificada e a população dessas comunidades está sem acesso à água potável.