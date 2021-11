Funcionários recebem e põem fim à greve na Igreja Mundial, de Valdemiro Santiago

Reprodução/Youtube Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial

Após nove dias de paralisação , os funcionários da Igreja Mundial e da TV Mundial receberam os salários e benefícios atrasados e encerreram a greve. Os pagamentos foram feitos nesta sexta-feira (19), após acordo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

O fim da greve, no entanto, vem antes de a empresa acertar tudo que deve com os funcionários. Eles mantêm ‘estado de greve’ até que férias e depósitos atrasados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sejam pagos.

O movimento grevista teve participação da coordenação dos Sindicato dos Radialistas – no caso da TV Mundial – e do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de São Paulo.

Valdemiro Santiago, principal nome da Igreja Mundial, não gostou nada da greve e ameaçou, inclusive, terceirizar os serviços . A Mundial foi uma das igrejas mais impactadas pela pandemia de Covid-19, com redução expressiva de dízimos e perda de fiéis. Segundo os funcionários, já eram meses de salários atrasados, sem mencionar os benefícios, que ainda não foram quitados.

A expectativa dos trabalhadores após o acordo é que as férias atrasadas sejam pagas até a próxima sexta-feira (26).