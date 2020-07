Funcionários morrem em obra em hipermercado no interior de São Paulo

Divulgação/Polícia Militar O desabamento da parede deixou quatro mortos e um ferido.

Na tarde desta quinta-feira (16), uma parede de 20 metros de comprimento por três de altura caiu em uma obra onde funcionava o hipermercado Walmart, no bairro Jardim das Rosas, em Presidente Prudente .

O acidente deixou quatro trabalhadores mortos. Três deles morreram no local e o quarto chegou a ser socorrido, mas faleceu no Hospital Regional (HR). Há também um ferido. Segundo informações do HR, o homem tem 56 anos e seu estado de saúde é considerado “estável”.

De acordo com a Prefeitura de Presidente Prudente, a obra não possuía autorização para ocorrer e, agora, encontra-se embargada por determinação da equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan).

O Grupo BIG, responsável pelo hipermercado, declarou que lamenta as mortes de Juliano Santos Ferreira, Ernando Pereira Souza, Geraldo da Costa Cabral e José Ivanildo Ferreira, funcionários da empresa Engetec. “A equipe da Engetec estava no local para avaliar os procedimentos necessários para a reforma”, informou o Grupo BIG, em nota ao G1 .

A empresa também disse que irá colaborar com as investigações das autoridades, além de prestar auxílio às famílias das vítimas.