Funcionários do Twitter teriam espionado dados de usuários, incluindo a Beyoncé

Reprodução Suposto controle do Xbox Series X divulgado no Reddit





Um possível controle do Xbox Series X vazou online durante o final de semana. A imagem de um dispositivo branco foi divulgada em uma conta no Reddit que, depois, foi excluída.





De acordo com o site The Verge, a publicação do usuário “Wolfy_Wizzardo” dizia que ele teria estado em uma festa do filho de um funcionário da Microsoft , na qual o suposto controle do Xbox Series X teria sido utilizado.

O The Verge conversou com o usuário que postou a foto, e ele disse que as pessoas que estavam na festa também tiveram acesso ao console associado ao controle, que também era branco. “Parecia mais quadrado e o botão Xbox parecia maior nele”, disse a fonte sobre o Xbox Series X.

A respeito da interface, o usuário disse que ela era bastante parecida com a do Xbox One . Na internet, algumas pessoas já especulam que o controle branco pode indicar a existência de um segundo Xbox na próxima geração – boatos já dizem que ele será apresentado em agosto .

O The Verge lembra que, em 2013, a Microsoft criou um Xbox One branco exclusivo para os funcionários da empresa e que, portanto, o mesmo poderia acontecer agora com o Xbox Series X . A Microsoft ainda não se pronunciou oficialmente sobre o controle vazado.