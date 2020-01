Funcionários da Cedae prestam depoimento à polícia sobre água no Rio de Janeiro

arrow-options Tânia Rêgo/Agência Brasil Marcelo Crivella

O prefeito Marcelo Crivella pediu desculpas à aposentada Alda Waltz Lisboa, de 93 anos, que teve o braço cortado por um funcionário do Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A fala dele ocorreu durante a inauguração de um tomógrafo na unidade de saúde, na manhã desta sexta-feira.

“Lamento muito. Peço desculpas por isso que ocorreu. Infelizmente às vezes a gente tem problemas. Graças a Deus são minorias, são pequenos problemas que ocorrem eventualmente”, disse  Crivella .

O episódio com a idosa ocorreu na quarta-feira (15). Ela havia ido ao hospital para retirar o gesso de um dos braços. Ela reclamou de sentir dores, mas o funcionário do hospital — identificado apenas como Marcelo — afirmou que era “impossível” que ele a estivesse cortando, pois o material “não tinha ponta”. O resultado até agora está exposto no braço de Alda: 18 pontos.

“Quando chegou próximo ao cotovelo, ele disse que o que ela estava sentindo era o gelado da tesoura, mesmo com ela chorando, e afundou a tesoura. Foi quando fez o corte mais fundo no braço. Quando ele retirou a atadura e viu a quantidade de sangue, ficou muito nervoso e saiu dizendo que era “superficial” e chamando um outro enfermeiro para fazer o curativo”, conta Thaísa Gazoni Waltz, sobrinha-neta de Alda, que estava com ela quando tudo aconteceu.

De acordo com a família da idosa , quando viu o sangue e a gravidade do que havia feito, o profissional chegou a afirmar que a pele dela era “muito flácida” e, em seguida, tentou rapidamente tapar o machucado com gaze. Depois, chamou um outro enfermeiro, que disse que ela precisava urgentemente ir à sala médica para receber pontos.

“A médica ficou abismada com o que ele havia feito e sugeriu que eu fosse à ouvidoria do hospital”, disse Ully Waltz, sobrinha-neta de Alda.

Funcionário foi afastado de suas funções

Procurada, a direção do Hospital municipal Rocha Faria respondeu em nota que lamenta profundamente o que aconteceu com Alda, pediu desculpas à idosa, e afirmou que já iniciou uma investigação interna sobre a conduta do profissional, que, durante o processo, ficará afastado de suas funções. Confira:

A direção do Hospital Municipal Rocha Faria lamenta profundamente o que aconteceu com a Sra. Alda e informa que já iniciou uma investigação interna sobre a conduta do profissional. Durante o processo, ele ficará afastado das suas funções. A unidade não tem compromisso com o erro, nossa obrigação é prestar o melhor atendimento, ouvindo sempre o paciente. A direção pede desculpas à Sra. Alda e à sua família e já ofereceu toda assistência necessária e apoio diante desse acidente lamentável. Uma enfermeira e uma assistente social foram à casa da paciente nesta quinta-feira para realizar a troca do curativo e apoio para a família. O coordenador de enfermagem também esteve com os familiares para pedir desculpas pessoalmente em nome da direção do hospital. As visitas serão diárias até que ela se recupere. Os próprios familiares usaram suas redes sociais para informar que toda a assistência está sendo prestada.