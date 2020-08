Funcionários celebram alta de último paciente com Covid-19 e vídeo viraliza

Reprodução/Facebook Profissionais do hospital celebraram a alta do último paciente com Covid-19

Funcionários de um hospital na cidade de Teresina, capital do Piauí, viralizaram nas redes sociais neste final de semana após gravarem um vídeo celebrando a alta do último paciente internado com Covid-19 e o fechamento da ala criada para o tratamento da doença.

Nas imagens, os profissionais do Hospital Municipal Doutor Mariano Gayoso Castelo Branco aparecem dançando ao som da música “We are the Champions”, da banda britânica Queen, enquanto acenam, seguram placas de agradecimento e caminham pelo local, que não recebe novos pacientes desde o último dia 20.

O local chegou a contar com vinte leitos para o tratamento dos pacientes que foram infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), mas foi fechado após a queda nos números do estado. Atualmente, o Piauí tem quase 72 mil casos e 1.714 mortes.