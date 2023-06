Funcionário rouba cofre com mais de R$ 4 mil em supermercado do ES

Segundo a polícia, funcionário aproveitou a hora do almoço para cometer o roubo, mas câmeras de segurança do local flagraram a ação. Caso aconteceu em Vila Velha, na Grande Vitória.

Um funcionário de um supermercado no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na Grande Vitória, roubou o cofre com mais de R$ 4 mil na quinta-feira (22) e levou para casa.

O cofre estava no escritório do estabelecimento. O gerente do supermercado não quis dar entrevista. mas o boletim da Polícia Militar no qual a equipe de reportagem da TV Gazeta teve acesso diz que um funcionário levou o cofre para casa um pouco antes do horário de almoço dele.

Ainda segundo a polícia, o furto teria sido gravado por câmeras de segurança do comércio.

O dono viu o roubo nas câmeras, acionou a polícia e esperou o funcionário voltar do almoço.

Quando ele chegou, no primeiro momento o funcionário negou o crime, mas depois de ser confrontado com as provas, acabou assumindo o roubo.

A Polícia Militar foi até a casa do homem e ele devolveu cerca de R$ 2.700. Luiz Fernando Stoco de Andrade, de 21 anos, foi preso e autuado por furto qualificado.