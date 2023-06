Funcionário é preso com dinheiro na cueca após roubar empresa e simular assalto no ES

Segundo a Polícia Militar, foi o homem que acionou a corporação e mentiu para os militares dizendo que havia sido vítima de um assalto. No entanto, depois de respostas contraditórias, ele confessou o crime.

O funcionário de uma loja de materiais de construção foi preso em flagrante com dinheiro na cueca após roubar a própria empresa onde trabalhava no bairro Morada do Sol, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, foi o próprio homem quem acionou a corporação e mentiu para os militares dizendo que havia sido vítima de um assalto. No entanto, depois de respostas contraditórias, ele confessou o crime. As informações sãodo G1.

De acordo com a corporação, o funcionário disse inicialmente que estava dirigindo uma caminhonete quando um suspeito entrou na frente do veículo com a mão na cintura, como se estivesse armado.

O funcionário disse aos militares que o indivíduo teria ido até ele, o obrigando a parar, ordenando que ele entregasse a carteira com documentos, cartões de crédito, um celular e uma quantia de R$ 6.470, dinheiro que pertencia à empresa.

Em seguida, conforme o relato do homem preso pelos policiais, outro indivíduo teria aparecido e entrado pela janela do carona da caminhonete, pegando a chave do veículo e fugindo com os pertences. O homem disse ainda que a dupla havia roubado seis rolos de 30 metros de fio de cobre de 16 mm e fugido em um matagal, não sendo mais visto.

De acordo com a polícia, o funcionário estava sendo levado para a Delegacia de Colatina para prestar esclarecimentos e, no caminho até o local, deu informações desencontradas.