Funcionário é preso após furtar R$ 100 mil do patrão

Segundo a polícia, na casa do funcionário foram encontrados R$ 42 mil em espécie, além de objetos com alto valor

De acordo com a corporação, a prisão aconteceu na noite de quinta-feira (12/10), no próprio local de trabalho, um posto de combustíveis. Conforme a polícia, ele foi pego ao término da jornada de trabalho, sabendo que a conferência do fechamento do caixa da noite constatou que ele havia depositado no cofre R$ 500 a menos do que havia recebido em vendas e abastecimento.

Os policiais o abordaram no momento em que entrava em seu carro para ir embora.

“Esse homem se valia da sua condição de funcionário. Ele era frentista. No fim do dia, ele fraudava os depósitos dos valores recebidos em dinheiro no cofre. Ele utilizava comprovantes de outros funcionários para fazer o fechamento de caixa e dessa maneira, todos os dias, desde junho, pelo menos, eles desfalcava o caixa. Ele subtraía valores de R$ 500, R$ 1.000 e até R$ 2.000 dependendo do movimento de vendas no dia”, informou o delegado responsável pelo caso.

Funcionário preso em flagrante

No carro do funcionário foi encontrado o dinheiro que faltava na caixa, uma quantia de R$ 500, escondido no porta-luvas, o que motivou a prisão em flagrante pelo crime de furto mediante fraude.

A equipe se deslocou até a residência do rapaz, onde encontrou R$ 42 mil em espécie, além de diversos bens como relógios e vídeo-games. Ainda de acordo com a polícia, os furtos foram feitos ao longo dos meses.