Funcionário do Burger King não pode deixar posto e urina nas calças; vídeo

Um funcionário de um quiosque do Burger King diz ter feito xixi nas calças por não poder deixar o posto de trabalho para ir ao banheiro. O vídeo foi publicado por José Vinícius dos Santos no Instagram, no fim da tarde desta quinta-feira (18). O jovem trabalha em um quiosque do Burger King em um shopping em Aracaju, capital.

“Quero relatar o inevitável, eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque. Porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair aqui do quiosque eu levo advertência. A segunda vez, eu levo suspensão. E a terceira eu levo uma justa causa”, diz Santos, em vídeo.

O funcionário ainda contou que trabalha para a rede há quase dois anos e que a situação foi humilhante.

“Parece até uma brincadeira. É uma situação humilhante, que a gente não espera que ninguém passe. Entrei lá por causa da minha família, da minha esposa, tenho um filho de três meses. Agora fico com medo de perder o emprego. A gente que é pai de família sabe que ficar desempregado não é uma opção”, finalizou.

Vídeo: