Funcionário da catedral de Nantes é interrogado após incêndio

Keith Gerein / Twitter Acidente deixou pelo menos três mortos

Pelo menos três turistas morreram na tarde deste sábado (18) no Campo de Gelo Columbia, localizado no Canadá, após o motorista de um veículo turístico perder controle e despencar de uma colina.

“De repente todos estavam gritando porque viram o motorista [do ônibus da frente] perder o controle “, afirmou em entrevista ao jornal canadense The Globe uma das turistas presentes no momento do crime, Vanja Krtolica.

Imagens do veículo acidentado foram compartilhadas nas redes sociais. Equipes de socorro foram chamadas e alguns dos feridos em estado grave foram levados a hospitais da região com ajuda de helicópteros.

Todos os mortos são adultos e não há informações sobre a nacionalidade deles até o momento. A polícia investiga como o acidente ocorreu. A região do campo de gelo Columbia é uma das áreas turísticas mais visitadas do Canadá. Nela, é possível ver uma série de montanhas geladas, mesmo durante o período de verão.

