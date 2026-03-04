Funcionário alega vício e confessa na delegacia que roubou R$ 200 mil

Apesar de a denúncia ter sido feita nesta terça, o funcionário relatou que o crime ocorreu há cerca de 30 dias. Ele também contou para os policiais civis que está arrependido. A empresa está localizada em Viana, na Região Metropolitana de Vitória.

Ele afirmou que gostaria de devolver o valor desviado “dentro de suas possibilidades”, no entanto, não informou se possui a quantia total ou como isso seria feito.

Mesmo confessando o crime, o homem não ficou detido porque o delegado não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante. No entanto, o caso seguirá sob investigação e poderá haver responsabilização no futuro.

O jovem atua como coordenador de assistência 24 horas na empresa, uma associação privada que reúne companhias dos setores de transporte e logística, localizada no bairro Caxias do Sul. Parentes do funcionário disseram estar abalados com a situação e não passaram detalhes sobre o caso. Procurada pela reportagem, a associação disse que foi surpreendida com o fato e que foi vítima de uma conduta individual. “A empresa informa que foi vítima de conduta individual e que, desde que soube da situação, adotou as medidas administrativas cabíveis, além de permanecer à disposição para colaborar integralmente com as investigações. A associação reforça que mantém políticas rigorosas de compliance, controles internos e processos de auditoria voltados à prevenção e mitigação de riscos”, disse em nota.