Connect with us

Estadual

Funcionário alega vício e confessa na delegacia que roubou R$ 200 mil

Published

2 horas ago

on

Foto | Imagem ilustrativa - Divulgação

Homem de 26 anos não ficou preso porque, apesar de denunciado nesta terça-feira (3), crime teria acontecido há 30 dias e não houve elementos para realizar prisão em flagrante. Ele alegou estar arrependido e querer devolver o valor.

Um funcionário de 26 anos procurou espontaneamente a Delegacia Regional de Cariacica, na Grande Vitória, nesta terça-feira (3), para confessar que roubou R$ 200 mil da empresa onde trabalha. Segundo ele, o motivo do desvio foi um vício incontrolável em jogos de azar na internet.

Apesar de a denúncia ter sido feita nesta terça, o funcionário relatou que o crime ocorreu há cerca de 30 dias. Ele também contou para os policiais civis que está arrependido. A empresa está localizada em Viana, na Região Metropolitana de Vitória.

Ele afirmou que gostaria de devolver o valor desviado “dentro de suas possibilidades”, no entanto, não informou se possui a quantia total ou como isso seria feito.

Mesmo confessando o crime, o homem não ficou detido porque o delegado não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante. No entanto, o caso seguirá sob investigação e poderá haver responsabilização no futuro.

O jovem atua como coordenador de assistência 24 horas na empresa, uma associação privada que reúne companhias dos setores de transporte e logística, localizada no bairro Caxias do Sul. Parentes do funcionário disseram estar abalados com a situação e não passaram detalhes sobre o caso.

Procurada pela reportagem, a associação disse que foi surpreendida com o fato e que foi vítima de uma conduta individual.

“A empresa informa que foi vítima de conduta individual e que, desde que soube da situação, adotou as medidas administrativas cabíveis, além de permanecer à disposição para colaborar integralmente com as investigações. A associação reforça que mantém políticas rigorosas de compliance, controles internos e processos de auditoria voltados à prevenção e mitigação de riscos”, disse em nota.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp

Comente Abaixo
Related Topics:
Nacional48 segundos ago

Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo

Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Entretenimento28 minutos ago

Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune

A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...
Entretenimento41 minutos ago

Eliana estreia novo programa aos domingos na Globo e mostra detalhes: ‘animada’
Política41 minutos ago

Janela partidária pode alterar bancadas na Assembleia Legislativa

O prazo para deputados estaduais e federais trocarem de partido, sem que isso implique em infidelidade partidária, com perda de...
Estadual1 hora ago

Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1

A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a...
Política2 horas ago

Indicação propõe ampliar programas de irrigação eficiente na agricultura

O deputado estadual Zé Preto (sem partido) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a Indicação 1.425/2025 sugerindo ao...
Policial2 horas ago

DPS em Ação: PCES registra mais de 2,8 mil atendimentos e amplia ações de promoção à saúde em 2025

Cumprindo seu papel de promover a saúde e a valorização da vida dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo...
Versão Impressa4 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus10 horas ago

Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
São Mateus13 horas ago

Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
São Mateus1 dia ago

Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus

Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...

Regional

Regional5 horas ago

Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Regional7 horas ago

Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES

Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
Regional1 dia ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...

Estadual

Estadual2 horas ago

Funcionário alega vício e confessa na delegacia que roubou R$ 200 mil

Homem de 26 anos não ficou preso porque, apesar de denunciado nesta terça-feira (3), crime teria acontecido há 30 dias...
Estadual2 horas ago

Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Estadual3 horas ago

Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória

A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...

Nacional

Nacional2 horas ago

Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa

O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Nacional5 horas ago

Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos

A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Nacional6 horas ago

Abuso sexual facilitado por meio digital atinge 19% de crianças

Levantamento do Unicef ouviu 1.029 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Exposição a conteúdo impróprio é forma mais...

Policial

Policial2 horas ago

PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra

Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição...
Policial2 horas ago

Polícia Civil prende idoso suspeito de crimes sexuais contra criança em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia...
Policial2 horas ago

Operação ’Onerado’ desarticula esquema milionário de fraudes e prende duas pessoas em flagrante na Grande Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor)...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento2 horas ago

Conheça mansão onde Paolla Oliveira e Diogo moravam juntos antes de término

Paolla Oliveira, 41, abriu as portas da casa onde vive com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, no Rio. À...
Entretenimento3 horas ago

Gravida, Lore Improta exibe barriguinha durante viagem com Léo Santana: ‘Miami’

Lore Improta, de 32 anos, e Léo Santana, de 37, estão curtindo alguns dias em Miami antes de seguir para...
Entretenimento3 horas ago

Paolla Oliveira brinca sobre boa forma e diverte fãs: ‘Levantamento de pesos’

Paolla Oliveira, de 43 anos, arrancou risadas dos seguidores nesta terça-feira (3), ao publicar um vídeo com um compilado de...

POLÍTICA

Política8 horas ago

Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia

A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...
Política8 horas ago

Segurança e saúde pública no ES pautam Tribuna Popular desta quarta

A Tribuna Popular desta quarta-feira (4) abriu espaço para que convidados abordassem dois temas: o funcionamento do sistema que reúne...
Política8 horas ago

Projeto proíbe manifestação político-partidária em eventos

A Comissão de Justiça analisa proposta que proíbe manifestações político-partidárias em eventos oficiais realizados pela administração pública direta ou indireta...

Esportes

Esportes1 dia ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes2 dias ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Esportes3 dias ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...

Mais Lidas da Semana