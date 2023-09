Fumar aumenta em 30% o risco de dores nas costas; afirma estudo

Saiba mais sobre a ligação do tabaco com as dores crônicas, principalmente na região da coluna, onde há um desgaste dos discos intervertebrais e perda óssea

A ciência aponta que a exposição à fumaça do cigarro pode causar degeneração dos discos intervertebrais

A relação entre o tabagismo e doenças como o câncer ou do coração já é comprovada. Entretanto, o que pouco é falado, é sobre a ligação do tabaco com as dores crônicas, principalmente na região da coluna, onde há um desgaste dos discos intervertebrais e perda óssea das vértebras.

Um estudo da Northwestern Medicine descobriu que os fumantes têm três vezes mais probabilidades do que os não fumantes de desenvolver dores crônicas nas costas. O ortopedista membro da Sociedade Brasileira de Coluna, Lourimar Tolêdo, contou que o ato de fumar influencia o comportamento do cérebro:

“O fumo afeta a forma como o cérebro responde à dor nas costas e torna os indivíduos menos resistentes a um episódio de dor. O estudo mostrou a atividade de ressonância magnética entre duas áreas que estão envolvidas no comportamento viciante e na aprendizagem motivada e, como resultado, comprovou que o vício em tabaco interage com a cronificação da dor, ou seja, uma ligação entre o vício e a dor”, disse.