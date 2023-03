Fuga da polícia: motorista colide com prédio, que desaba e mata pedestre; vídeo

Um vídeo publicado nesta semana mostrou o momento em que um homem, que dirigia um Hyundai Sonata 2017 roubado em alta velocidade para fugir da polícia, colidiu com outro veículo num cruzamento de Baltimore (EUA), e só parou após bater num prédio.

A perseguição começou depois que os policiais avistaram o veículo roubado na área da East North Avenue e tentaram verificá-lo, mas o motorista fugiu.

Enquanto tentava fugir, o motorista bateu em outro carro antes de bater no prédio causando o desabamento parcial da estrutura, já desgastada e desocupada. Um pedestre, identificado como Alfred Fincher, de 54 anos, foi soterrado pelos escombros. Após a chegada do serviço de emergência, ele foi declarado morto no local. Cinco outras pessoas, nos dois carros, ficaram feridas.

O motorista, Shawn Lee Brunson, de 33 anos, foi preso no local e posteriormente acusado de roubo. O incidente ocorreu em 8 de fevereiro, mas só agora imagens esclareceram o caso.

Em uma reviravolta, os policiais, não identificados, que estavam encarregados da perseguição agora estão sendo investigados pela Divisão de Investigações Independentes do Gabinete do Procurador-Geral, de acordo com a CBS News. Imagens da câmera usada por agentes revelam que os policiais foram instruídos a encerrar a perseguição pouco antes do acidente.

O prédio foi posto abaixo um dia depois.