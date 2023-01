FTSP cumpre mandados de busca e prisão

Macapá/AP. A Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá, em conjunto com o GAECO-MP/AP, Força Tática, BOPE, 4º e 6º Batalhão da PM deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27/1), a Operação Revenge, com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, sendo cinco no município de Santana, Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), além de dois mandados de prisão preventiva, em investigação que apura os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e em virtude dos homicídios ocorridos nas últimas semanas em Macapá e Santana, possivelmente motivados pela guerra de facções atuantes no Estado, em disputa pelo domínio de espaço para o comércio de drogas ilícitas.

A ação de hoje é um desdobramento da Operação Oriente, deflagrada pela Polícia Federal em 12 de agosto de 2022, que investigou um grupo criminoso especializado em roubos premeditados em Macapá e Santana. Em decorrência dos homicídios que vem acontecendo nos últimos tempos no Estado e em virtude das guerras de facções, a operação tem por objetivo fortalecer a segurança pública e evitar a escalada da violência nos municípios de Macapá e Santana. A investigação verificou que ordens vindas de uma liderança de organização criminosa de dentro do IAPEN teria desencadeado os confrontos violentos nos municípios.

A Força Tarefa cumpriu mandado de busca e apreensão na cela, além de prisão preventiva desse detento. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídio e integrar organização criminosa. Em caso de condenação, poderá pegar uma pena de até 41 anos de reclusão.

Fazem parte da ação da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) a Polícia

Federal, PRF, PM, PC, IAPEN e SEJUSP.

Comunicação Social da FTSP – Amapá