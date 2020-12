Reprodução: Alto Astral Fruteiras criativas: 7 ideias simples para manter a organização da cozinha

As fruteiras podem até parecer dispensáveis na hora de decorar a cozinha. No entanto, são ótimas aliadas para deixar o cômodo funcional e prático, garantindo ainda mais beleza na decoração com modelos criativos e modernos, que se encaixam em qualquer tipo de ambiente.

As novas tendências de decor inspiram cômodos mais leves e descontraídos, com materiais reutilizados, no estilo “faça você mesma”. Por isso, cestos de fibras naturais, paletes de madeira e caixotes podem ser transformados em fruteiras, dando um toque extra especial para a cozinha.

Elas podem ser de chão, bancada ou até mesmo suspensas, para aproveitar cada espacinho do local. Muitas frutas, verduras e legumes devem ser armazenados fora da geladeira , então, vale a pena pesquisar o que vai compor a sua fruteira, deixando-a ainda mais colorida. Confira algumas opções incríveis!

7 ideias de fruteiras criativas para escolher a sua

Cesto de palha

Foto: Reprodução/Pinterest

Os cestos de palha são práticos, acessíveis e nunca saem de moda. Para fugir do tradicional, você pode criar o seu próprio painel de madeira e pendurar os cestos com as frutas. Decoração e utilidade em uma só peça!

Baldes

Foto: Reprodução/Pinterest

Já pensou em usar baldes de metal como fruteiras? A ideia parece ousada demais, mas pelo resultado vale a pena o investimento. Colocando esses objetos direto na parede, você cria uma decoração geométrica e adaptável à quantidade de alimentos que possui.

Caixote de madeira

Foto: Reprodução/Pinterest

Caixotes de feira ou paletes de madeira podem ser úteis na construção dos mais diversos móveis, sem gastar muito. Enquanto fruteiras, eles trazem um visual rústico e atual para a cozinha, além de comportarem uma grande quantidade de frutas e legumes.

Pendente

Foto: Reprodução/Pinterest

A ideia de uma fruteira pendente é ideal para quem tem crianças pequenas ou pets em casa, já que o item mantém os alimentos fora de alcance. Ainda que esse não seja o seu caso, vale apostar nessa ideia como decoração “diferentona” do ambiente.

Macramê

Foto: Reprodução/Pinterest

O macramê está entre as principais tendências de decoração deste ano e, além de lindo, pode ser muito mais do que apenas um enfeite. Para agregar uma utilidade à peça artesanal, a dica é investir no macramê como fruteira. O resultado fica incrível!

Aramado

Foto: Reprodução/Pinterest

Seguindo a onda de opções econômicas para as fruteiras, você pode apostar em caixas aramadas para armazenar as frutas e vegetais. A melhor parte é que esses objetos são facilmente encontrados, inclusive em supermercados, dando um toque industrial e mais moderninho.

Empilháveis

Foto: Reprodução/Pinterest



Se a praticidade for a sua maior prioridade na hora de escolher uma fruteira, então as peças empilháveis podem ser a melhor opção para a sua cozinha. É possível, sim, sair do convencional sem abrir mão da funcionalidade. Aproveite!

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha