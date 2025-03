Frutas e especiarias capixabas ganham destaque na Fruit Attraction São Paulo 2025

O Espírito Santo tem presença ampliada na Fruit Attraction São Paulo 2025, um dos maiores eventos de frutas e vegetais frescos da América Latina. A feira ocorre entre esta terça-feira (25) e a próxima quinta-feira (27), na cidade de São Paulo, reunindo mais de 400 marcas expositoras de 20 países e esperando atrair até 16 mil visitantes de mais de 50 países.

Pelo segundo ano consecutivo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), coordena a participação capixaba, que, nesta edição, conta com um estande de 90 metros quadrados, três vezes maior que o espaço da edição anterior. A ampliação é estratégica e está alinhada com o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (PEDEAG 4), que reforça a inserção do Espírito Santo no mercado internacional.

“A presença do Espírito Santo na Fruit Attraction São Paulo 2025 é uma oportunidade estratégica para fortalecer nossa imagem como um dos principais polos de exportação de frutas e especiarias do Brasil. Estamos empenhados em ampliar e diversificar nossos mercados, destacando a qualidade dos produtos capixabas e buscando novas parcerias comerciais e institucionais”, afirma o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

A Fruit Attraction 2024 foi a primeira a ser realizada no Brasil, também em São Paulo. A organização do evento é feita pela Ifema Madrid e pela Fiera Milano Brasil. As atividades são realizadas no Centro de Convenções São Paulo Expo & Convention Center.

Especiarias e novos segmentos em evidência

Após o sucesso de 2024, em que o Espírito Santo se consolidou como o maior exportador nacional de gengibre e pimenta-do-reino, a edição de 2025 conta com uma comitiva de 23 empresas exportadoras, organizadas em quatro cadeias produtivas: gengibre, pimenta-do-reino, mamão e cacau. Cerca de 50 representantes estarão presentes no estande coletivo capixaba, sendo:

– 8 empresas de gengibre: AgroCoribe, Pommer Ginger, Select Food, Cola Foods, Nativa Foods, Ginger Schaeffer, Ginger Brasil, Coopginger

– 4 empresas de pimenta-do-reino: Grancafé, Polez Café, Almada, BSA (Brazilian Spice Association)

– 6 empresas de mamão: Marzola Papaya, Caliman Agrícola, AGC Frutas, Frutas Solo, Frutmel, Nortefrut

– 5 empresas de cacau: Velho Carvalho, ACAU, Espírito Cacau, Cacalmenara Chocolates, Titão Chocolates

Além de expor produtos tradicionais como o gengibre e a pimenta-do-reino, o Espírito Santo amplia sua representatividade ao destacar segmentos estratégicos como mamão e cacau, que juntos fortalecem a posição do Estado como um dos principais polos de exportação do Brasil.

Participação capixaba

O estande de 90m² foi projetado para fortalecer a imagem dos produtos do Espírito Santo no mercado internacional, oferecendo espaço para reuniões e articulações comerciais, painéis institucionais com informações detalhadas sobre as cadeias produtivas, degustação de produtos para atrair potenciais compradores, identidade visual destacando a marca ‘Espírito Santo’ e as empresas expositoras, e iluminação e ambientação de alto padrão para valorizar os produtos.

A representação institucional será reforçada com a presença do secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, e do subsecretário Michel Tesch, que acompanham a abertura oficial da feira e realizam articulações com compradores e investidores internacionais.

Objetivos estratégicos

A participação do Espírito Santo na Fruit Attraction São Paulo 2025 visa:

• Ampliar e diversificar mercados para os produtos capixabas;

• Fortalecer a imagem do Espírito Santo como polo de exportação de frutas e especiarias;

• Promover produtos com origem capixaba no cenário internacional;

• Estabelecer novas parcerias comerciais e institucionais.

A expectativa é que a participação capixaba gere novas oportunidades e amplie a visibilidade dos produtos locais, consolidando a posição do Espírito Santo como protagonista no mercado global de frutas e especiarias.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seag

Mike Figueiredo

(27) 3636-3700 / (27) 99616-5840

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES