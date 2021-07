Frota sobre flagrar MC Gui e Gabigol em festa ilegal: “Fama não livra ninguém

Instagram, Câmara e Facebook MC Gui, Alexandre Frota e Gabigol

Alexandre Frota, deputado federal (PSD), ganhou destaque ao comandar recentemente uma força-tarefa que desmantelou cerca de 700 baladas e casas noturnas em São Paulo. Ele se tornou uma espécie de xerife da noite e, entrevista ao jornal Extra, declarou que gosta de sentir-se assim. Em uma destas festas clandestinas, o político acabou por flagrar alguns famosos, entre eles MC Gui Gabigol e a influencer Letizia Gutierrez que, inclusive, foi indiciada por desacato .

“O lugar era algo inacreditável. Só para entrar, tivemos que estourar duas portas blindadas. Quando chegamos lá dentro, sem brincadeira, parecia Las Vegas. Foi um corre danado. Um pagodeiro bem famoso vazou e deixou a amante, peguete, sei lá, para trás. Gabigol se escondeu embaixo de uma mesa num dos camarotes. Foi autuado, levado para a delegacia onde pagou R$ 110 mil de multa. Pode ser qualquer um. Não tem jeitinho, Não tem conversa”, lembrou Alexandre Frota, dando a entender que a fama não livrará ninguém de ser punido.

Durante o papo, Frota ainda relembrou sua relação com as drogas e a passagem pela indústria pornográfica. “Eu tive medo de morrer [por conta das drogas]. Saí do Rio muito magoado com a profissão [de ator] e com as pessoas… então decidi ir para São Paulo refazer tudo. Mas entrei numa espiral bem destrutiva. Um dia acordei e falei: ‘Vou fazer um filme pornô’. procurei a maior produtora que existia e eles disseram que eu não conseguiria. Fiz não só um, como mudei o conceito que tinham da indústria. Mas não faria de novo”, pontuou.

Muitos já usaram a carreira no ramo adulto contra Frota, inclusive, seu filho mais velho, Mayã. Fruto do relacionamento com Samantha Gondim, em 1998, o rapaz mora com a mãe na Bélgica. Mesmo sendo o primogênito, Frota não tem boas relações com jovem. “Estou aberto, sempre estive. Só que eu e a mãe do Mayã nunca nos demos bem. Mas registrei e fiz o que era para fazer legalmente. O dia em que ele quiser conversar, estou aqui. Mas não é algo que interfira na minha vida”.