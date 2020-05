Frota muda foto para símbolo do anarquismo e chama PSL, CUT e Boulos às ruas

Reprodução/Twitter Frota mudou sua foto de perfil no Twitter nesta quinta (28)

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) mudou sua foto de perfil no Twitter na tarde desta quinta-feira (28) para o símbolo da anarquismo.

Frota também fez uma publicação concordando com o ex-presidente Lula (PT) e chamou o movimento de esquerda Central Única dos Trabalhadores ( CUT ), o partido de direita PSL, o político de esquerda Guilherme Boulos e a torcida organizada Gaviões da Fiel para ir às ruas.

“É hora de unificar e encarar”, afirmou Frota , que é famoso por gerar polêmicas nas redes sociais. “Acho que diante das ameaças vamos ter que ir para ruas e vamos p guerra”.

Ele havia compartilhado uma publicação em que está escrito ” Lula dá o recado: ‘se não houver reação, os golpistas arrombarão a nossa porta'”.

Ele também publicou um vídeo em seu Twitter nesta quinta. Nele afirmava que “liberdade de expressão para Bolsonaro é um cabo, um soldado e um gipe. São as manifestações antidemocráticas pedindo volta do AI-5 , o fechamento do Congresso e a invasão do STF. É usar e abusar do poder”.

“Se o STF não reagir, podem esperar o pior”, disse Frota, com o simbolo da anarquismo em sua foto de perfil. Ele também chamou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de frouxo, covarde e mentiroso e defendeu que ele “ameaça dar um golpe para esconder seus crimes”.

Veja as publicações de Frota :

Ontem a quadrilha digital começou a ser desmontada no Brasil. pic.twitter.com/Vqvh8tFKf8 — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) May 28, 2020

