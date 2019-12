Frota diz que Zambelli não gosta de trabalhar: “Candinha da Câmara”

arrow-options Reprodução/Twitter Jair M. Bolsonaro Bolsonaro passa férias em base militar na Bahia

De férias na Base Naval de Aratu, em Salvador, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou, no início da tarde desta segunda-feira, o Farol da Barra, um dos principais cartões postais da capital baiana. Por lá, ouviu saudações de boas-vindas.

O carro em que estava o presidente foi rodeado por apoiadores nas proximidades do monumento militar. Enquanto fazia fotos com apoiadores, ele percorreu a pé um trecho até o Museu Náutico da Bahia, que funciona no Farol – oficialmente Forte de Santo Antônio. No último ano, o Farol da Barra foi ponto de encontro de manifestações pró-governo.

Ainda pela manhã, o presidente postou vídeo nas redes sociais de sua parada na BR-324, em um trecho com estabelecimento de refeição entre as cidades de Salvador e Feira de Santana. Bolsonaro conversou com policiais do Choque que acompanhavam a comitiva e com caminhoneiros. Também visitou uma loja de conveniência especializada em produtos de milho, onde tomou um suco e falou com funcionários.

O presidente e sua comitiva chegaram de carro às 14h04 na Base, que fica no subúrbio ferroviário de Salvador e a cerca de 30 quilômetro do bairro da Barra.

A área militar em que o presidente está hospedado tem uma vila em que mora oficiais e familiares, com quem também tem interagido para fotos nas redes sociais nos últimos dias. No primeiro dia de estadia, o presidente também aproveitou para pescar dentro da área militar.

Bolsonaro está na Bahia acompanhado da filha Laura, de 9 anos. A primeira-dama, Michelle, não o acompanha na viagem por conta de uma cirurgia. A previsão é que o presidente permaneça em Salvador até o dia 5.