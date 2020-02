Frota diz que 2019 teve pior Enem e ataca Weintraub: “Covarde, vagabundo”

O Estado do Espírito Santo é o personagem principal dos livros da escritora Andrea Espíndula. A artista plástica fala sobre a proposta de combinar história, cultura e arte no programa Dedo de Prosa desta sexta-feira (7), na TV Assembleia. Inédito, o programa vai ao ar às 13 horas.

As obras “Colorindo meu Espírito Santo”, “Capixabinha” e “Colorindo as três santas” são propostas de colorir para crianças em idade escolar. Por meio dessa experiência, o leitor-artista experimenta belezas naturais, arquitetônicas, culturais e gastronômicas do Estado.

“Os livros de colorir fizeram muito sucesso em uma perspectiva de bem-estar e relaxamento. Minha ideia foi trabalhar os ícones do Espírito Santo, para valorizar a cultura e as belezas que temos e que muitas vezes são desconhecidas”, contou Andrea. A artista plástica também é autora do livro “Natuleza”, que trata de questões ambientais e “Dez lendas capixabas que nunca te contaram”.

Assista à edição inédita desta sexta-feira, às 13 horas, com reprise às 18h30 e às 23h15, na TV Assembleia. Confira os canais de exibição na Grande Vitória: 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Nesses horários, o programa poderá ser visto pela internet, no canal da TV Assembleia pelo YouTube.