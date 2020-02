Frota critica “teatrinho” de Carlos Bolsonaro: “Frouxo que faz papel de feroz”

arrow-options Montagem Deputado disparou crítica ao filho do presidente Bolsonaro após declarações

Após ser criticado por compartilhar vídeo de ato contra o Congresso Nacional , o presidente Jair Bolsonaro postou nas redes sociais sobre o caso e recebeu o apoio do filho Carlos, que compartilhou a publicação e mandou “recado” com a tag #EuApoio Bolsonaro. Porém, o vereador acabou sendo alvo do deputado federal Alexandre Frota, que lamentou o “teatrinho” feito nas redes sociais.

“Carluxo disse: ‘A escória estribucha sem o dinheiro do pagador de impostos, outrora derramado aos bilhões em suas gargantas profundas’. Esse frouxo que faz papel de feroz nas redes só esconde uma coisa. Ditaduras roubam muito mais o dinheiro do povo que as democracias. Bolsonaro não esconde mais o que quer. Não adianta Carluxo fazer teatrinho”, disparou Frota após a publicação de Carlos.

Mais cedo, o deputado já havia publicado uma série de posts falando sobre o caso da divulgação do vídeo. Segundo ele, “resistir ao autoritarismo chavista de Bolsonaro não é uma luta de direita ou de esquerda. É uma luta pela civilização”.

“Está na cara que esse é o projeto bolsonarista e por isso ele ataca tanto a imprensa, as instituições e tenta derrubar o Congresso. Se destruir a democracia, Bolsonaro destruirá o futuro do Brasil e todas as conquistas que tivemos desde a redemocratização”, afirmou Frota .

