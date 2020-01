Frota chama Bolsonaro de “lixo humano” e diz que presidente não sabe ler

arrow-options Reprodução/Twitter Alexandre Frota, Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Frota utilizou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (10) para criticar Jair Bolsonaro com base em vídeos e até mesmo em um livro sobre o presidente do Brasil.

“Vc ainda existe seu lixo humano?”, questionou Frota sobre um vídeo em que Bolsonaro “manda recado” para o governador de São Paulo João Doria, do atual partido de Frota (PSDB).

Leia também: “Faltou Queiroz”, diz Frota sobre vídeo de férias de Bolsonaro

Pouco tempo antes, ao comentar uma notícia sobre lançamento de livro contando do primeiro ano de governo de Bolsonaro, Frota foi taxativo: “Ele não vai ler não sabe e não gosta”, afirmou.

Confira, abaixo, as publicações do deputado:

Ele não vai ler não sabe e não gosta .Inclusive acha que vem muita coisa escrita em livro.Pense na versão do nova do Filme Pinóquio do Brasil . https://t.co/A1HE7PrlTm — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) January 10, 2020

????vc ainda existe seu lixo humano ? Tá rachando ou parou ? Aí carteiro querem privatizar os Correios acha que passa na Câmara Federal ? https://t.co/Q0bcxWhOmN — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) January 10, 2020