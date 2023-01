Frio no Verão? Calor deve chegar na terça-feira em SP

Reprodução: Instagram / @rodarico Roda gigante de São Paulo

Um verão frio e chuvoso. É isso que os moradores de São Paulo estão sentindo neste começo de estação. Desde o fim de dezembro, as temperaturas seguem baixas e com muita chuva. Mas, segundo o Inmet, o calor deve chegar na terça-feira.

Na manhã de hoje, mais uma vez São Paulo viu as nuvens encobrirem o céu e um vento moderado e gelado deixar a sensação térmica mais baixa. A previsão é que a temperatura não passe dos 21º C, com mínima de 15º C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Algumas nuvens com pancadas de chuvas isoladas são esperadas entre a tarde a noite de hoje. Segundo o Climatempo, a previsão de chuva é de 67%, mas apenas 5 mm.

Amanhã, a mínima prevista é de 16º C e a máxima, 22º C. O céu deve permanecer encoberto e com chuva leve durante todo o dia.

O sol só deve voltar a aparecer na terça-feira e, com ele, o aumento da temperatura. A mínima é de 17º C, mas a máxima sobe para 24º C. Até sexta, a mínima deve bater 19º C e com a máxima de 26º C.

Fonte: IG Nacional