Frio em SP: André Bankoff faz apelo a amigos e fãs para campanha de inverno

Divulgação Pablo Marçal e João Neto





Enquanto muitos repercutem a entrada de Mariano, dupla de Munhoz, na décima segunda temporada de “A Fazenda” na RecordTV, outro sertanejo está prestes a ser confinado, mas em um novo conceito de reality show. Trata-se de João Neto, irmão e parceiro musical de Frederico, que tem no currículo sucessos, como “Tô Morando Sozinho”, “Tá Combinado” e “Lê Lê Lê”, que fez parte da trilha sonora da novela “Cheias de Charme”, da Globo.

Nesta quinta-feira, 27, ele será apresentado como um dos participantes da primeira edição do “La Casa Digital”, que faz lembrar o título da série de língua espanhola mais popular da Netflix e é a nova aposta do empresário e mentor Pablo Marçal, autor dos best-sellers “Antimedo” e “O Destravar da Inteligência Emocional”. O projeto contará com 12 participantes confinados por 12 dias e terá como foco o aprendizado em marketing digital.

Com episódios diários, o programa será transmitido pelo canal oficial de Pablo no YouTube. Ao ser questionado, João Neto destacou: “Será uma oportunidade ímpar de mergulhar nesse universo e poder me conectar com quem tem o mesmo propósito, além da experiência do confinamento com o Pablo, que é um fenômeno e uma das pessoas mais inteligentes que já conheci”. Ah, e detalhe: tudo isso sem esconder a ansiedade e a animação.