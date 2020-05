Frio e chuva moderada nesta sexta em São Paulo

Agência Brasil O Ceará é o estado mais atingido a região Nordeste

O Ceará ultrapassou o Rio de Janeiro no número de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (13) pelo Ministério da Saúde. De acordo com os números, o estado nordestino subiu para 19.156 infecções, enquanto o Rio somou 18.728 casos.

Até agora, o Ceará e o Pernambuco são os dois estados nordestinos mais atingidos pela Covid-19 . Juntos, eles têm mais de 34 mil casos confirmados enquanto as mortes são 2.613.

Nos óbitos, no entanto, o Ceará ainda continua em terceiro lugar, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. O estado tem 1.389 óbitos. Já os dois do Sudeste têm 4.118 e 2.050, respectivamente.

Conforme informa a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, o novo coronavírus começou a circular no estado pelo menos 56 dias antes da data em que houve a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil registrado pelo Ministério da Saúde.

Isso significa que em janeiro o vírus já estava presente no Ceará, mas ainda não tinha sido detectado pelas autoridades de saúde. Somente no dia 15 de março, o estado constatou oficialmente primeiras ocorrências da doença.

No dia 8 de maio foram implementadas medidas mais rígidas para o isolamento social na capital cearense. A medida foi anunciado pelo governador do estado, Camilo Santana (PT), e pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.