Fresno inicia série de lançamentos que resultará na mixtape INVentário; confira!

Camila Cornelsen/Divulgação Fresno





“Temos umas coisas para mostrar para vocês.” Foi dessa forma que a Fresno usou as redes sociais para fazer a primeira menção do que será a coletânea INVentário. E é nessa mesma pegada enigmática que as faixas chegarão aos aplicativos de streaming.

Só nesta semana, Lucas Silveira (vocal e guitarra), Gustavo Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria) disponibilizaram: “INV001: 12 Words 30000 Stones”, “INV002: O Sonho é a Senha” e “INV003: Safc Remix”. Tal movimento é explicado pela banda como “a hora de abrir e vasculhar o nosso INVentário”.





A ideia é explorar diferentes sonoridades e formatos, seja numa faixa inédita engavetada, seja num remix, seja em um feat. Também é refletir sobre “a falha que nós temos em transferir o que somos e sentimos para o digital”, como explicou Lucas Silveira.

Mais do que fazer uma descrição detalhada dos próprios bens, como define o dicionário, INVentário abre a possibilidade para a Fresno criar experimentações sonoras, além de revirar processos criativos que a trouxe até aqui — tornando materiais preciosos acessíveis aos fãs.