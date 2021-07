Freshen Spa, empresa de depilação indolor a laser em domicílios, chega a SP

Fernanda Capelli Freshen Spa, empresa criada na pandemia que leva depilação indolor a laser para domicílios, chega em São Paulo

Com a pandemia causada pela Covid-19, muitas empresas fecharam suas portas. Sendo assim, não faltou histórias de lojas que não aguentaram passar pela crise mundial que se estende até os dias de hoje.

No entanto, alguns empreendedores conseguiram pegar na contramão, e nessa equação, somaram criatividade e inovação para alcançar resultados positivos. Assim como, no caso da CEO do Grupo One Spa, Fabianne Alves, que criou a inovadora Freshen Spa .

A Freshen Spa é uma marca que busca levar ao conforto de casa a possibilidade de realizar depilação a laser de forma indolor e definitiva para todos os tipos de peles . Pioneira nesse tipo de serviço, a proposta se tornou o futuro da companhia, referência em Spa Urbano há 13 anos no Brasil.

A empresa entrou no mercado com vários diferenciais na pandemia. Entre eles, a tecnologia e praticidade do equipamento usado nas depilações. Compacta, a aparelhagem chega a caber na mochila e precisa de apenas um profissional para realizar o atendimento.

